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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu'da, bıçaklı saldırı sonucu 20 yaşında hayatını kaybeden Ceren ölümünün 4. yılında anıldı

        Türkiye'yi yasa boğan Ceren mezarı başında anıldı

        Ordu'da, bıçaklı saldırı sonucu 20 yaşında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, ölümünün dördüncü yılında mezarı başında anıldı. Anne Güfer ve baba Yılmaz Özdemir, kabrine çiçek bıraktıkları kızları için dua etti. Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı da, Altınordu ilçesinde, Ceren Özdemir'i anmak için yürüyüş düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:41 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:53
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        Türkiye'yi yasa boğan Ceren anıldı
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        Ordu'da bıçakla katledilen Ceren Özdemir, ölümünün dördüncü yılında mezarı başında anıldı.

        Anne Güfer ve baba Yılmaz Özdemir, 3 Aralık 2019'da kaybettikleri kızlarının, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki kabri başına geldi. Özdemir çifti, kabrine çiçek bıraktıkları kızları için dua etti.

        "ACISINI HİÇBİR ZAMAN UNUTAMIYORUZ"

        Baba Yılmaz Özdemir, gazetecilere, Ceren'in bugün ölüm yıl dönümü, yarın da doğum günü olduğunu söyledi. Acılarının dört yıldır devam ettiğini belirten Özdemir, "Ceren'in acısını hiçbir zaman unutamıyoruz" dedi.

        ALTINORDU'DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

        Öte yandan Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfınca, Altınordu ilçesinde, Ceren Özdemir'i anmak için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, Ceren'in ailesinin yanı sıra üniversite öğrencileri ve vakfın yöneticileri katıldı.

        20 YAŞINDA BIÇAKLA KATLEDİLMİŞTİ

        Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

        Olayın faili Özgür Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, davanın 20 Ocak 2020'deki ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezayı 5 Ekim 2021'de onamıştı.

        *Ceren Özdemir'in fotoğraf DHA'nın arşivinden alınmıştır.

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