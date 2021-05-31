Son yıllarda Türkiye'den yurt dışına giden oyuncu sayısı artış gösterdi. Yürürlükteki 14 yabancı kuralının, yerli oyuncuların yurt dışına çıkışı konusunda büyük bir kolaylık sağladığı yönünde kamuoyu fikir birliğine varırken artık 1. Lig ekiplerinde top koşturan futbolcular, Süper Lig'de oynamadan Avrupa'ya transfer olur hale geldi.

Altınordu'dan Çağlar Söyüncü, İstanbulspor'dan Zeki Çelik, Altay'dan Cenk Özkacar, Bursaspor'dan Ali Akman, Süper Lig tecrübesi yaşamadan yurt dışına transfer oldu. Bu örnekler git gide çoğalırken Lille, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yla birlikte Fransa'da PSG'yi geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Tarihi zaferde üç milli futbolcunun önemli katkılarının olması, Merih Demiral'ın Juventus, Çağlar Söyüncü'nün Leicester City gibi kulüplerde top koşturması Türk futbolunun oyuncu gönderimi konusunda altın çağını yaşadığı şeklinde görüşleri de beraberinde getirdi. Peki gerçekler öyle mi?

EURO 2020'YE KATILAN ÜLKELER ARASINDA SONUNCUYUZ!

Türkiye'de yetişen ve kariyerine yurt dışında devam eden 24 futbolcu bulunuyor. CIES'in raporuna göre Türkiye'de yetişen futbolcuların altısı Fransa'da, dördü İngiltere'de, üçü Belçika'da, üçü İtalya'da top koşturuyor. Avusturya, Azerbaycan, Hırvatistan, Macaristan, Polonya, Portekiz, Rusya ve İspanya'da ise Türkiye'de yetişmiş olan birer futbolcu oynuyor.

BİR ÜST SIRAMIZIN YARISINA ULAŞAMADIK

EURO 2020'ye büyük bir zafere imza atarak katılan Türkiye, turnuvaya katılan 24 ülke arasında bu alanda son sırada yer alıyor. Türkiye'den sonra yurt dışına en az oyuncu gönderen ülke ise Macaristan. 9 milyon 634 bin nüfuslu Macaristan, yurt dışında 54, 5 milyon 548 bin nüfuslu Finlandiya ise 58 futbolcu yolluyor. 85 milyon nüfuslu 'futbol ülkesi' Türkiye ise bu rakamların yarısına ulaşabilmiş değil! Sadece Avrupa'nın değil, futbolda dünyanın öncü ülkeleri kabul edilen Fransa yurt dışına 946, İngiltere 494, Almanya 442, İspanya 432 futbolcu gönderiyor.

İZLANDA'DA 5 BİN 585 KİŞİDEN BİRİ, TÜRKİYE'DE 3 MİLYON 375 BİN KİŞİDEN BİRİ!

Rakamlara diğer yandan bakmak gerekirse İzlanda'da büyüyen her 5 bin 585 kişiden biri ülkesi dışında profesyonel düzeyde futbol oynayabiliyor. Karadağ'da 6 bin 759, Hırvatistan'da 10 bin 793, Sırbistan'da 15 bin 743, Slovenya'da 17 bin 743, Bosna Hersek'te yetişen 18 bin 618 kişiden biri yurt dışında top koşturuyor. Türkiye'de ise 3 milyon 375 bin kişiden biri yurt dışında futbol oynuyor.

FUTBOLCU ADAYIMIZ, AVRUPA'DAKİ RAKİPLERİNE GÖRE AZ ÇALIŞABİLİYOR

Ertelenen yabancı kuralı değişikliğinin yerli oyuncu havuzunun genişletilmesi ihtiyacını doğurduğu ortada ancak altyapılardaki durum da iç açıcı değil. Yine TÜFAR'ın raporundaki örneğe göre Türkiye'de doğan bir futbolcu adayı, İspanya'daki yaşıtına kıyasla yılda en az 100 saat daha az futbol antrenmanı yapıyor.

Avrupa'nın 5 büyük ligi kabul edilen ülkelerde futbola bölgesel ya da ulusal regülasyona dahil edilmiş yaş grubu 6 ila 7 olurken Türkiye'de bir çocuk ancak 11 yaşında bu imkana erişebiliyor. Son yıllarda alt yaş kategorilerinde Avrupa'ya damga vuran İngiltere'de 10 yaşındaki çocuklar haftada 4-8 saat antrenman yaparken son dünya şampiyonu Fransa'da bu saat 5,5 ile 8,5'a çıkıyor. İspanya'da bu süre 6-8 saat olurken İtalya'da 4-6 saat olarak kayıtlara geçiyor.

"FUTBOLCU İTHALATI"NDA DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜYÜZ!

Yurt dışına futbolcu göndermekte zorlanırken yurt dışından futbolcu alma konusunda ise dünya markasıyız! Yurt dışından gelen futbolcu sayısında 771 oyuncu ile İngiltere, 695 futbolcu ile İtalya, 626 oyuncu ile İspanya'nın ardından 563 futbolcu ile dördüncü olduk. Ancak toplam oyuncuya ile 'ithal oyuncu' oranında ise yukarıdaki ülkeleri geride bıraktık! 563 oyuncu, Türkiye'de yüzde 43,6'lık oran anlamına geliyor. 771 oyuncu İngiltere'de yüzde 26,4; İtalya'da 695 futbolcu yüzde 22,3 oranında.

ORTALAMA 800 BİN EURO AYRILIYOR

UEFA'nın 2020 tarihli son altyapı araştırmasına göre Türkiye'de araştırmanın yapıldığı dönemde Süper Lig'de yer alan 18 kulübün altyapıya yaptığı yatırım kulüp başına 0,8 milyon Euro. Sekiz kulübün altyapıya ayırdığı kaynak 500 bin Euro ile 2 milyon Euro arasında değişirken, dört kulüp ise en fazla 500 bin Euro ayırıyor. Altı kulüp ise bütçesinden altyapısına kaynak ayırmayıp harcama yapmıyor.

31 TESİSİN SADECE YÜZDE 20'Sİ KULÜPLERİN

18 kulübün sahip olduğu altyapı tesis sayısı 31. Bunların 18'i birincil tesis kabul edilirken 13'ü ise dolaylı tesis olarak kabul ediliyor. Tesislerin yaş ortalaması 14 iken bunların hiçbirinde salon antrenman alanı bulunmadığı belirtiliyor. Bu tesislerde bulunan çim saha sayı ortalaması 2,6. Kulüpler, söz konusu 31 tesisin sadece yüzde 19'unun sahibi. Söz konusu 31 tesisin 6'sı şahsa, 26'sı devlete, yüzde 46'sı ise yerel belediyelere ait.