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Türkiye’de faaliyet gösteren yapay zeka girişimlerinin sayısı 275’e çıktı

“Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi”nin hazırladığı Yapay Zeka Girişimleri Haritası’nının Ekim 2022 sonuçları açıklandı. İşte toplam sayısı 275’e ulaşan ve görüntü/dil işleme, veri analitiği, asistan, chatbot, makine öğrenmesi, otonom araçlar, robotik süreç gibi alanlarda alanlarında çalışmalar yapan Türkiye’nin yapay zeka girişimleri...

Türkiye’deki yapay zeka girişimlerinin sayısı 275’e çıktı
HABERTURK.COM

Türkiye’deki yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemini geliştirmek amacıyla kurulan “Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi”nin TRAI Girişimler Haritası (Ekim 2022) yayınladı.

TRAI’nin her çeyrekte güncellenen Yapay Zeka Girişimleri Haritası’nda görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot & diyalogsal yapay zeka, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu (RPA) ve akıllı platformlar ile nesnelerin interneti alanlarında çalışmalar yapan 275 girişim yer aldı.

HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERİYORLAR?

TRAI Girişimler Haritası’nın Ekim 2021’den Ekim 2022’ye kadar yayınlanan güncellemelerinde kategorilere göre dağılımı şöyle gerçekleşti:

Ekim 2021 Ocak 2022 Nisan 2022 Haziran 2022 Ekim 2022
Görüntü İşleme 64 64 70 73 74
Makine Öğrenmesi 41 43 43 46 48
Öngörü ve Veri Analitiği 27 37 44 44 47
Chatbotlar ve Diyalogsal YZ 18 20 22 23 23
Doğal Dil İşleme 17 19 20 20 23
Optimizasyon 9 9 11 12 14
RPA 9 9 10 10 13
Otonom Araçlar 8 9 11 14 15
Arama Motoru ve Arama Asistanı 6 6 5 5 5
Akıllı Platformlar 5 5 5 5 6
Nesnelerin İnterneti 4 5 7 7 7
Toplam 208 226 248 259 275

EKİM’DE 21 YENİ YAPAY ZEKA GİRİŞİMİ EKLENDİ

TRAI Girişimler Haritası’na, Ekim 2022’de 21 yeni yapay zeka girişimi eklendi. Listeye yeni eklenen yapay zeka girişimleri şunlar oldu:

Testint.ai Akıllı Platformlar
Supsis Chatbot ve Diyalogsal Yapay Zeka
Dizzy Car Assistant Doğal Dil işleme
Alberth Health Doğal Dil İşleme
Lugath Doğal Dil İşleme
Algi AI Görüntü İşleme
Massive Bio Görüntü İşleme
Vahaa Görüntü İşleme
Crossfirelabs Makine Öğrenmesi
DataFirst Makine Öğrenmesi
Next AI Makine Öğrenmesi
Roltek Makine Öğrenmesi
Voiser Makine Öğrenmesi
Lifemote Öngörü ve Veri Analitiği
Pdmechanics Öngörü ve Veri Analitiği
wiCow Öngörü ve Veri Analitiği
Buluttan Optimizasyon
F RAY Optimizasyon
Atlas Robotics Otonom Araçlar
Alphabots Robotik RPA
Vodoo RPA RPA

SON BİR YILDA YÜZDE 30’DAN FAZLA ARTTI

Son bir yılda TRAI Girişim Haritası’na 67 yeni girişim eklenerek haritada yer alan girişimlerin sayısı yüzde 30’dan fazla arttı. 2017 yılından beri düzenli olarak yayınlanan girişim haritası ile yapay zeka ekosisteminin gelişimi ve bu gelişimin trendleri de gözlemlenebiliyor.

Sektörel olarak çeşitlenen, teknolojik yetkinlikleri ile global şirketlere teknoloji tedarikçisi konumuna gelen yapay zeka girişimlerinin sayısının 2017 yılından bu yana olan değişimi ise şöyle gerçekleşti:

2017 24
2018 64
2019 75
Mart 2020 112
Temmuz 2020 134
Kasım 2020 145
Şubat 2021 164
Haziran 2021 184
Ekim 2021 206
Ocak 2022 226
Nisan 2022 248
Haziran 2022 259
Ekim 2022 275

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