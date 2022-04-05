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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Bilişim "Türkiye’den 34 ülkeye yazılım satıyoruz"
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Ericsson Türkiye Genel Müdürü Yalçın: 150’den fazla projeyi tamamladık

Türkiye’deki üç farklı şehirde bulunan araştırma ve geliştirme merkezleri ile 150’den fazla projeyi tamamladıklarını belirten Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, “Türkiye’de geliştirdiğimiz yazılımlar 34 farklı ülkeye ihraç ediliyor” dedi.

Türkiye’den 34 ülkeye yazılım satıyor
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HABERTURK.COM

Dijitalleşmenin altyapısı için 5G ve ötesindeki iletişim teknolojilerine odaklandıklarını ve bu kapsamda geleceğin şebekelerinin kurulması için çalıştıklarını belirten Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın,

“Ericsson olarak 130 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Mobil İletişimin tüm aşamalarında yer alıyoruz ve aynı zamanda Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında donanım, yazılım ve çeşitli hizmetler sunuyoruz” dedi.

Türkiye’de yürüttükleri Ar-Ge faaliyetlerine dikkat çeken Işıl Yalçın, “Türkiye’de üç farklı şehirdeki Ericsson Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ndeki uluslararası arenada öneme sahip ITEA, CELTIC, Horizon2020 projeleri başta olmak üzere 150’yi aşkın projemiz tamamlanmış durumda. Türkiye’deki araştırma merkezimizde geliştirdiğimiz yazılımlar da 34 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Dünya çapındaki 11 araştırma merkezimizden biri olan Ericsson Türkiye Araştırma Laboratuvarı’nda TÜBİTAK sponsorluğunda şebeke protokolleri ve güvenlik gibi konularda ileri teknoloji araştırma çalışmaları yapıyor ve küresel teknolojiye buradan destek olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

5G, Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti (IoT), Özel Ağlar ve Otonom Araçlar alanlarında da faaliyet gösterdiklerini ifade eden Yalçın, Türkiye’de mevcut olan tüm iletişim teknolojilerine yönelik altyapının oluşturulmasında aktif rol oynadıklarını belirtti.

MISIR, ERİTRE, SUDAN, CİBUTİ, SOMALİ...

Telekomünikasyon teknolojilerinin Radyo, Çekirdek ve Transmisyon alanlarında 25 yıldan fazla tecrübeye sahip olan Işıl Yalçın, 2019 yılının başından bu yana Ericsson Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Bu görevi öncesinde Ericsson bünyesinde bir dizi üst düzey yöneticilik pozisyonunda bulunan ve Ericsson Kuzey Doğu Afrika Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdürü olarak da hizmet veren Yalçın, bu kapsamda şirketin Mısır, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Somali ve Kuzey ve Güney Sudan’daki operasyonlarını da yönetti.

1996 yılından beri Ericsson bünyesinde görev yapan ve İngilizce’nin yanısıra Rusça ve Bulgarca da bilen Yalçın, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Elektronik & Telekomünikasyon Mühendisliği alanında lisans ve Telekomünikasyon Mühendisliği alanında da yüksek lisans eğitimi aldı.

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