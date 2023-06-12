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Türkiye’den hangi takımlar Avrupa’ya gidiyor? Avrupa’ya gidecek takımlarımızın muhtemel rakipleri

Türkiye Süper Lig’de sezon tamamlandı. Şimdi ise gözler Avrupa arenasında. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’i 2-0’lık skorla geçerek kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla birlikte Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimiz netlik kazandı. Peki, 2023-24 sezonunda hangi takımlar Avrupa’ya gidecek ve muhtemel rakiplerimiz hangileri? İşte detaylar...

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  • Türkiye’den hangi takımlar Avrupa’ya gidiyor? Avrupa’ya gidecek takımlarımızın muhtemel rakipleri

    Avrupa temsilcilerimiz belli oldu. Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupasını kazanmasının ardından, ligi dördüncü sırada tamamlayan Adana Demirspor tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Bu sonucun ardından dört temsilcimiz Avrupa arenasında sahne alacak. İşte, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan takımlarımız ve muhtemel rakipleri…
  • Türkiye’den hangi takımlar Avrupa’ya gidiyor? Avrupa’ya gidecek takımlarımızın muhtemel rakipleri

    2023-24 SEZONUNDA TÜRKİYE’DEN HANGİ TAKIMLAR AVRUPA’YA GİDECEK?

    Bu sene dört temsilcimiz Avrupa kupalarında mücadele edecek. Sezonu ilk sırada tamamlayıp şampiyon olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne ön elemelerden katılacak. Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile üçüncü sırada bitiren Beşiktaş ise UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’ndan katılacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'le karşı karşıya geldiği maçta sarı - lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla beraber; Mavi Şimşekler, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndan başlayacak.
  • Türkiye’den hangi takımlar Avrupa’ya gidiyor? Avrupa’ya gidecek takımlarımızın muhtemel rakipleri

    AVRUPA’DA MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR

    Galatasaray - Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu
  • Türkiye’den hangi takımlar Avrupa’ya gidiyor? Avrupa’ya gidecek takımlarımızın muhtemel rakipleri

    Fenerbahçe - Konferans Ligi 2. Eleme Turu
  • Türkiye’den hangi takımlar Avrupa’ya gidiyor? Avrupa’ya gidecek takımlarımızın muhtemel rakipleri

    Beşiktaş - Konferans Ligi 2. Eleme Turu
  • Türkiye’den hangi takımlar Avrupa’ya gidiyor? Avrupa’ya gidecek takımlarımızın muhtemel rakipleri

    Adana Demirspor - Konferans Ligi 2. Eleme Turu
  • Türkiye’den hangi takımlar Avrupa’ya gidiyor? Avrupa’ya gidecek takımlarımızın muhtemel rakipleri

    GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

    Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekipte daha önce forma giymiş Gheorge Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta'nın yanı sıra Albert Riera yönetimindeki Olimpija, Galatasaray’ın muhtemel rakipleri arasında. Bunların yanı sıra;

    İsrail'den Maccabi Haifa, İsveç'ten Hacken, Azerbaycan'dan Karabağ, Macaristan'dan Ferençvaros, Polonya'dan Rakow Czestochowa, Kazakistan'dan Astana, Slovakya'dan Slovan Bratislava, Belarus'tan BATE Borisov, Litvanya'dan Zalgiris ve Moldova'dan Sheriff, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.
  • Türkiye’den hangi takımlar Avrupa’ya gidiyor? Avrupa’ya gidecek takımlarımızın muhtemel rakipleri

    FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

    Dinamo Batumi, Europa FC, Domzale, Beitar Jerusalem, Vorskla Poltava, Inter Club d'Escaldes, Zalaegerszeg, Aarhus, Progres Niederkorn, Differdange 03, Gzira United, Bohemians, Santa Coloma, Debrecen, HB Torshavn, Ordabasy Shymkent, Dinamo Minsk, Connah's Quay, Levadia Tallinn, Milsami Orhei, Hammarby, Kalmar, Petrocub, Pogon, Szczecin, Aktobe, B36, Torpedo Zhodino, Kecskemeti, Sepsi, Celje, Ararat Armenia, Gabala, Borac Banja Luka, Sabah, Luzern, Crusaders, Kauno Zalgiris, Auda
  • Türkiye’den hangi takımlar Avrupa’ya gidiyor? Avrupa’ya gidecek takımlarımızın muhtemel rakipleri

    BEŞİKTAŞ UEFA KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

    Dinamo Batumi, Europa FC, Domzale, Beitar Jerusalem, Vorskla Poltava, Inter Club d'Escaldes, Zalaegerszeg, Aarhus, Progres Niederkorn, Differdange 03, Gzira United, Bohemians, Santa Coloma, Debrecen, HB Torshavn, Ordabasy Shymkent, Dinamo Minsk, Connah's Quay, Levadia Tallinn, Milsami Orhei, Hammarby, Kalmar, Petrocub, Pogon, Szczecin, Aktobe, B36, Torpedo Zhodino, Kecskemeti, Sepsi, Celje, Ararat Armenia, Gabala, Borac Banja Luka, Sabah, Luzern, Crusaders, Kauno Zalgiris, Audaf
  • Türkiye’den hangi takımlar Avrupa’ya gidiyor? Avrupa’ya gidecek takımlarımızın muhtemel rakipleri

    ADANA DEMİRSPOR UEFA KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

    Club Brugge, Basel, Gent,Cluj, Midtjylland, PAOK, Maccabi Tel-Aviv, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Lech Pozna, Hapoel Beer-Sheva, Djurgardens, APOEL, CSKA Sofia, Twente,Rijeka, Vitória Guimarães, Basel, Legia Warsaw, Rosenborg, Spartak Trnava, AEK Larnaca, Omonia Nicosia, F91 Dudelange, Riga FC, Maribor, KuPS Kuopio, Shkendija Tetovo, Neftchi,Linfield Belfast, Vaduz, DAC Dunajska Streda, Dundalk, NK Osijek, Pyunik Yerevan, Alashkert FC, Sutjeska Niksic, Hibernian, FK Shkupi, Aris, Sarajevo, Austria Wien, RFS Riga

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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