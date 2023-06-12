2023-24 SEZONUNDA TÜRKİYE’DEN HANGİ TAKIMLAR AVRUPA’YA GİDECEK?

Bu sene dört temsilcimiz Avrupa kupalarında mücadele edecek. Sezonu ilk sırada tamamlayıp şampiyon olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne ön elemelerden katılacak. Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile üçüncü sırada bitiren Beşiktaş ise UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’ndan katılacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'le karşı karşıya geldiği maçta sarı - lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla beraber; Mavi Şimşekler, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndan başlayacak.