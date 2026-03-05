Canlı
        Haberler Gündem Güncel Türkiye’nin Doğa’sı Aynı Sofrada: 100’ü Aşkın Kampüste Binlerce Kişilik Eş Zamanlı İftar Buluşması | Son dakika haberleri

        Türkiye’nin Doğa’sı Aynı Sofrada: 100’ü Aşkın Kampüste Binlerce Kişilik Eş Zamanlı İftar Buluşması

        Doğa Kolejinin Türkiye genelindeki 100'ü aşkın kampüsünde aynı anda kurulan iftar sofraları, binlerce öğretmen, çalışan ve yöneticiyi Ramazan'ın birlik ve paylaşma ruhunda buluşturdu

        Giriş: 05.03.2026 - 13:01
        Türkiye'nin Doğa'sı aynı sofrada

        Doğa Kolejinin Türkiye genelindeki 100’ü aşkın kampüsünde aynı anda kurulan iftar sofraları, binlerce öğretmen, çalışan ve yöneticiyi Ramazan’ın birlik ve paylaşma ruhunda buluşturdu.

        Doğa Koleji, Ramazan ayının birlik, paylaşma ve dayanışma ruhunu Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen anlamlı bir buluşmayla yaşattı. Türkiye genelindeki 100’ü aşkın Doğa Koleji kampüsünde aynı anda kurulan iftar sofralarında binlerce öğretmen, çalışan ve yönetici aynı değerler etrafında bir araya geldi.Türkiye’nin farklı şehirlerinde eş zamanlı kurulan sofralar, Doğa Kolejinin çeyrek asırlık güçlü kurum kültürünü, büyük eğitim ailesini ve köklü dayanışma geleneğini bir kez daha görünür kıldı.

        Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Avunç, yönetim kurulu üyeleri ve Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç’in katılımıyla gerçekleşen buluşma, Türkiye’nin dört bir yanındaki kampüslerde kurulan sofralarla Doğa Koleji ailesini ortak değerler etrafında buluşturdu.Ramazan ayının paylaşmayı çoğaltan ve kalpleri yakınlaştıran ruhunun yaşandığı bu buluşmada, aynı sofrada paylaşılan her lokma birlik, güven ve dayanışmanın simgesine dönüştü.

        Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, buluşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

        “Doğa Koleji yalnızca bir eğitim kurumu değil; ortak değerler etrafında kenetlenmiş büyük bir ailedir. Türkiye’nin dört bir yanındaki kampüslerimizde aynı anda kurulan bu sofralar, çeyrek asırlık kurum kültürümüzün ve güçlü bağlarımızın en anlamlı göstergelerinden biridir. Aynı sofrada buluşmak; güveni büyütmek, paylaşmayı çoğaltmak ve birlik ruhunu geleceğe taşımaktır. Doğa Koleji ailesi olarak bu değerleri geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz.”

        Türkiye genelinde eş zamanlı kurulan iftar sofraları, Doğa Kolejinin eğitim anlayışının yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını; insani değerleri, toplumsal dayanışmayı ve güçlü kurum kültürünü merkeze alan bütüncül yaklaşımını da ortaya koydu.

        “Türkiye’nin Doğa’sı Aynı Sofrada” mesajıyla gerçekleşen bu buluşma, Doğa Kolejinin Türkiye’nin dört bir yanına yayılan büyük eğitim ailesinin ortak değerler etrafında nasıl kenetlendiğinin güçlü bir göstergesi oldu.

