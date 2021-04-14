'Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olduk'

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Kuruluşunun 67’nci yılını geride bırakan VakıfBank, pandemi nedeniyle yeni yaşını dijital ve fiziksel dünyayı birleştiren etkinlik ve uygulamalarla kutladı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 20 bin VakıfBank çalışanına özel olarak hazırladığı video mesaj ile seslenirken, dijital ortamda 1.500 çalışanın katılımıyla geleneksel 15 ve 20 yıl kıdem ödüllerinin de verildiği kutlamada 400’e yakın çalışan kıdem ödülünün sahibi oldu. Ayrıca, Genel Müdür Üstünsalih liderliğindeki VakıfBank yönetim ekibi, Anıtkabir’i ziyaret ederek çelenk bıraktı ve anı defterini imzaladı.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 67’nci yıl vesilesiyle yaptığı açıklamada, “Asırların emanetçisi VakıfBank, bugün 67 yaşını tamamlıyor. Pandemi koşulları bizi iki yıldır aynı salonda buluşmaktan alıkoyuyor olsa da biz her zaman ve her koşulda gücünü gösteren büyük bir aileyiz. Bankamızın 67 yıllık tarihi nice başarılarla dolu. Aklımızı, yüreğimizi ve emeğimizi ortaya koyarak, hep birlikte inşa ettiğimiz başarılar saymakla bitmez. 84 milyonun daima yanında olmak bizim tarihi görevimiz. Taşıdığımız bayrağın büyük sorumluluğunun bilincindeyiz” diye konuştu.

VakıfBank’ın 2020 yılında, aktif büyüklüğünü yüzde 66,6 oranında artırarak 700 milyar TL’ye çıkardığına ve bu şekilde Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olduğuna dikkat çeken Abdi Serdar Üstünsalih, “Bankamız, 67 yıllık tarihi boyunca ülkemizin kalkınmasına, refah seviyesinin artmasına katkıda bulunmuş; özellikle zorlu dönemlerde reel sektöre ve hanelere desteğini daha da artırmıştır. İçinden geçtiğimiz pandemi döneminde de aynı şevk ile çalışmayı sürdürdük. Finansal sistemin sağlıklı şekilde çalışması ve kaynakların doğru alanlarda kullanılması için var gücümüzle çalıştık. Ürün ve hizmetleriyle reel ekonomiye katma değer sağlayan sektörleri kesintisiz şekilde destekledik. Bireysel tarafta yerli üretimin ve sosyal hayatın desteklenmesine yönelik paketler açıkladık. Önümüzdeki dönemde de ülke ekonomisinin ve müşterilerimizin yayında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” diye konuştu.