Türkiye’nin içecek kültürü yalnızca çay ve kahveden ibaret değil. Fermente tahıllardan yapılan boza, Adana sokaklarının vazgeçilmezi şalgam, doğum gelenekleriyle özdeşleşen lohusa şerbeti ve Marmara’ya özgü hardaliye gibi birçok köklü lezzet, TasteAtlas’ın hazırladığı ‘’En İyi Türk İçecekleri’’ listesinde yer aldı.

Kullanıcı değerlendirmeleri baz alınarak hazırlanan listenin zirvesine ise özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan salep yerleşti. İşte TasteAtlas’a göre Türkiye’nin en sevilen içecekleri listesi!