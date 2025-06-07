Türkiye’nin tanıtımı; 'Antalya Gambit'te

Türkiye’nin tanıtımı artık mini diziyle yapılacak!

Deniz, kum, güneş, tarih, kültür ve gizem dolu bir hikâye... 'Antalya Gambit' yayında!

Turizm tanıtımında GoTürkiye ile dünya markası haline gelen Türkiye, turizm tanıtımında yeni bir kampanyaya imza attı. Turizmin başkenti Antalya bu defa oldukça farklı bir yöntemle, ilk kez mini bir diziyle tanıtılacak.

'Antalya Gambit' adıyla hazırlanan 10 bölümlük mini dizi GoTürkiye'nin YouTube sayfasında izleyicilerle buluştu. Bertan Başaran'ın yönettiği dizinin başrollerini, ünlü sanat küratörü 'Lara' rolünde Meryem Uzerli ile gizemli mimar 'Deniz 'rolüyle Kaan Urgancıoğlu üstlendi.

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Mini dizi ile Antalya yalnızca bir tatil destinasyonu olarak değil, aynı zamanda gizem, romantizm ve kültürle bezenmiş bir hikâyenin merkezi olarak sunuluyor. Bir gerilim filminin nabzını Akdeniz romantizminin cazibesiyle harmanlayan dinamik dizi, uluslararası izleyicilerin dikkatini Türk Rivierası’nın kalbi Antalya’ya çekmeye hazırlanıyor.

'Antalya Gambit', 'Lara'nın (Meryem Uzerli) lüks bir tatil köyünün plajında gizemli mimar 'Deniz'in (Kaan Urgancıoğlu) hayatını kurtarmasıyla başlıyor. Karşılaşmaları ilk başta kader gibi görünse de, dizi daha sonra bir sanat müzayedesi etrafında dönen ayrıntılı bir kedi-fare oyununu ortaya koyuyor ve ikiliyi antik şehirleri, gizli koyları ve şehirdeki göz alıcı geceleri keşfetmeye yönlendiriyor.