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Türkler 2020'de Bitcoin'den 300 milyon dolar kazandı

Chainalysis firmasının yaptığı analize göre Türkler geçen yıl Bitcoin'den 300 milyon dolar getiri sağladı. ABD 4.1 milyar dolarla dünyada Bitcoin'den en fazla getiriyi cebine koyan ülke oldu

Türkler 2020'de Bitcoin'den 300 milyon dolar kazandı

2020 kripto para yatırımcılarının yüksek kazançlar elde ettiği bir yıl oldu. 2020'ye 7.100 dolar civarında giren Bitcoin yüzde 307'lik yükselişle yıl sonunda 28.900 dolara ulaştı.

Blockchain odaklı yazılım firması Chainalysis bu yükselişler yaşanırken yatırımcıların miktar olarak ne kadar kazanç elde ettiğini ülkelere göre hesapladı. Firma tarafından yayımlanan verilere göre geçtiğimiz yıl Bitcoin'den en çok kazancı 4.1 milyar dolar ile ABD vatandaşları elde etti. Bu ülkeyi 1.1 milyar dolar ile Çin ve 900 milyon dolar ile Japonya takip etti.

EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE YÜKSEK

Türkiye'den yatırımcıların 2020'de Bitcoin'den elde ettikleri getiri ise 300 milyon doları buldu. Türkiye getiri bakımından 14. sırada yer aldı. Chainalysis tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin dünyanın en büyük 25. ekonomisi olduğuna dikkat çekilerek Bitcoin piyasasındaki ağırlığının ekonomik büyüklüğüne göre yüksek olduğu belirtildi.

Burada bahsedilen getiriler realize edilmiş kârları kapsıyor. Yani yatırımcı sadece Bitcoin'ini satıp kârını cebine koyduysa bu rakam veriye dahil ediliyor. Yatırımcıların ellerinde tutmaya devam ettikleri değeri artan kripto varlıklar hesaba dahil edilmiyor.

Amerikalılar geçen yıl Bitcoin'den 4.1 milyar dolar getiri elde etti:

SıraÜlkeKazanç (milyar $)
1ABD4.1
2Çin1.1
3Japonya0.9
4İngiltere0.8
5Rusya0.6
6Almanya0.6
7Fransa0.6
8İspanya0.4
9G. Kore0.4
10Ukrayna0.4
11Hollanda0.4
12Kanada0.4
13Vietnam0.3
14Türkiye0.3
15İtalya0.3
16Brezilya0.3
17Çekya0.3
18Hindistan0.2
19Avustralya0.2
20Polonya0.2
21Arjantin0.2
22İsviçre0.2
23Tayvan0.2
24Belçika0.2
25Tayland0.2

NASIL HESAPLANIYOR?

Chainalysis, raporunda blockchain teknolojisinin doğası gereği yayımlanan bu sayıların kesin değerler değil tahmini yaklaşık değerler olduğunu belirtti. Firma hesaplamaları için blozincir analizi yaparak, önce her kripto para borsasına giriş ve çıkışları tespit ediyor. Söz konusu kripto varlıkların platformlara giriş ve çıkış tarihleri arasındaki fiyat değişimleri üzerinden toplam getiri bulunuyor. Ardından söz konusu platformların ülkelere göre trafik verileri de analiz edilerek ülkelere göre toplam kazançlar hesaplanıyor.

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