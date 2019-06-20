Türkler Çıldırmış Olmalı filmi oyuncuları kimler? Türkler Çıldırmış Olmalı filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Komedi dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Türkler Çıldırmış Olmalı filmine dair detaylar...
TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI FİLMİ KONUSU
Film Türkiye’nin en zengin işadamının ailesi ile dünya turuna çıkması ve Güney Afrika kıyılarında Somalili korsanlar tarafından kaçırılması ile başlıyor. Korsanlar işadamı için Türkiye’den yüklü miktarda fidye istiyorlar. Türk Hükümeti de işadamının kurtarılması için askeri bir tim gönderilmesine karar veriyor. Ancak bir diplomatın önerisi dikkate alınarak uluslararası ilişkilerin hassas dengesi sebebi ile bu iş için resmi bir tim değil de ‘Her Türk asker doğar’ sözünden yola çıkarak illegal bir tim oluşturuluyor.Bir hafta gibi kısa bir sürede operasyon için bu ekibi eğitmek timin liderleri Albay Mehmet Kara ve onun güzelliği kadar sertliği ve disiplini ile de tanınan kızı, yüzbaşı Asena (Zeynep Beşerler)’ya düşer. Eğitimden sonra Güney Afrika’ya bırakılan ekip Somalili korsanlar ve Afrikalı yerliler ile mücadele ederler, maceradan maceraya koşarlar… Afrikalı yerli kabilenin şamanı (Kadir Çöpdemir)’de onlara bu maceralarında yardımcı olur. Bu arada Somalili korsanların lideri Adbul Hasbi Aden (Erdal Tosun),Türk işadamı Fahri Bayer’in (Levent Özdilek) ve eşi Şenay Bayer’in (Oya Aydoğan) kızları Tuğçe’ye (Tuğba Ünsal) aşık olur.
TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI FİLMİ OYUNCULARI
Yönetmenliğini Murat Aslan'ın yaptığı, Tuba Ünsal, Peker Açıkalın, Önder Açıkbaş, Oya Aydoğan, Ruhi Sarı, Kadir Çöpdemir, Durul Bazan, Zeynep Beşerler, Erdal Tosun ve Erdem Akakçe gibi usta oyuncuların yer aldığı 2009 yapımı "Türkler Çıldırmış Olmalı"Perşembe akşamı Show TV'de!
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