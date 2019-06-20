Film Türkiye’nin en zengin işadamının ailesi ile dünya turuna çıkması ve Güney Afrika kıyılarında Somalili korsanlar tarafından kaçırılması ile başlıyor. Korsanlar işadamı için Türkiye’den yüklü miktarda fidye istiyorlar. Türk Hükümeti de işadamının kurtarılması için askeri bir tim gönderilmesine karar veriyor. Ancak bir diplomatın önerisi dikkate alınarak uluslararası ilişkilerin hassas dengesi sebebi ile bu iş için resmi bir tim değil de ‘Her Türk asker doğar’ sözünden yola çıkarak illegal bir tim oluşturuluyor.

Bir hafta gibi kısa bir sürede operasyon için bu ekibi eğitmek timin liderleri Albay Mehmet Kara ve onun güzelliği kadar sertliği ve disiplini ile de tanınan kızı, yüzbaşı Asena (Zeynep Beşerler)’ya düşer. Eğitimden sonra Güney Afrika’ya bırakılan ekip Somalili korsanlar ve Afrikalı yerliler ile mücadele ederler, maceradan maceraya koşarlar… Afrikalı yerli kabilenin şamanı (Kadir Çöpdemir)’de onlara bu maceralarında yardımcı olur. Bu arada Somalili korsanların lideri Adbul Hasbi Aden (Erdal Tosun),Türk işadamı Fahri Bayer’in (Levent Özdilek) ve eşi Şenay Bayer’in (Oya Aydoğan) kızları Tuğçe’ye (Tuğba Ünsal) aşık olur.