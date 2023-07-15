Türkmen atları 500 bin lirayı geçen fiyatlarla alıcı buluyor

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BÖLGEDE İKİ ÇEŞİT TÜRKMEN ATI YETİŞTİRİLİYOR Nefespur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgemizdeki Türkmen atlarının annesi Louise Firuz'dur çünkü o Türkmen mirasını koruyarak bize yeniden hatırlattı. Biz unutmuştuk, soylarının nereden geldiğini bilmiyorduk. Onun (Firuz'un) sayesinde şimdi atların soy kütüğünü biliyoruz. Hangi atın babasının ya da annesinin kim olduğunu artık kayıt altına alıyoruz."

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Bölgelerindeki Türkmen atlarının iki çeşit olduğunu belirten Nefespur, şöyle konuştu: "Biri Ahalteke diğeri ise Yemut cinsidir. Türkmen atının aslı Yemut'tur. Yemut cinsi sağlam bir bedene sahip ve çok uzun yolculuklara çıkabiliyor. Ahalteke öyle değil. Gösteri atıdır, merasim atıdır."