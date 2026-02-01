Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.838,29 %0,05
        DOLAR 43,4925 %0,13
        EURO 51,5705 %-0,92
        GRAM ALTIN 6.788,96 %-9,85
        FAİZ 34,61 %0,32
        GÜMÜŞ GRAM 116,50 %-28,39
        BITCOIN 78.979,00 %1,00
        GBP/TRY 59,5766 %-0,78
        EUR/USD 1,1851 %-1,00
        BRENT 69,32 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 11.099,95 %-9,85
        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet Turknet GigaCrew elçilik programı başladı - Teknoloji Haberleri

        Turknet GigaCrew elçilik programı başladı

        Turknet, genç ve teknoloji odaklı kullanıcıları bir araya getirmeyi amaçladığı "GigaCrew" elçilik programını başlattığını duyurdu. 1996'daki kuruluş ruhundan ilham aldığı vurgulanan bu programın, içerik üretimi ve referans sistemiyle katılımcılara hem ödüller kazanma hem de Turknet topluluğunu birlikte büyütme fırsatı sunacağı vurgulandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 13:18 Güncelleme: 01.02.2026 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turknet GigaCrew elçilik programı başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Turknet’in “Gigafiber’in Kurucu Ruhunu Taşıyan Elçileri Arıyoruz” çağrısıyla başlattığı GigaCrew programı, içerik üretimi, referans yoluyla büyüme ve marka sadakati temelinde şekillendirildiği belirtiliyor. Katılımcılar çevrelerine Turknet’in Gigafiber deneyimini tanıtarak hem kazanç elde edebiliyor hem de markanın büyümesine katkı sağlıyor. Program, Z kuşağından teknoloji meraklılarına, içerik üreticilerinden dijital dünyanın tüm seslerine kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

        TURKNET, GİGACREW ÜYELERİNE HANGİ AVANTAJLARI SUNUYOR

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, GigaCrew topluluğuna katılacak ilk 1996 elçi, 12 ay sürecek kapsamlı bir gelişim ve etkileşim yolculuğuna dahil olacak. Programda uygulanacak puan ve rozet sistemi sayesinde elçiler; tamamladıkları görevler ve ürettikleri içeriklere bağlı olarak çeşitli ödüllere sahip olabilecek.

        GİGALEARN İLE PROFESYONEL EĞİTİM VE MENTORLUK DESTEĞİ

        Program, Turknet ofisinde gerçekleşen lansman etkinliğiyle başladı. GigaCrew elçileri, “GigaLearn” platformu üzerinden yazılı ve sözlü içerik üretimine odaklanan eğitimlere katılma fırsatı bulacak. Bu kapsamda; farklı içerik üreticileriyle içerik üretimi başlıklarında influencer buluşmaları ve mentorluk oturumları düzenlenecek. Ayrıca teknoloji okuryazarlığı, yapay zekâ ve sosyal medya stratejileri gibi alanlarda uzman iş ortaklarından eğitim alma imkânı sunulacak. Programa kabul edilen katılımcılara; özel referans linkleri, içerik rehberleri ve ödül takip panellerinin yer aldığı özel bir panel tanımlanacak. Elçilerin performansı; önerilen kişi sayısı, içerik katkısı ve topluluklardaki aktiflik kriterleri doğrultusunda düzenli olarak takip edilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağır bilanço! İki kazada 14 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 14 can kaybı var!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları