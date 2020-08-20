AA

Türkşeker'in Erzurum'daki taşınmazlarının özelleştirilmesine ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Türkşeker'e ait Erzurum'un Pasinler ilçesi Övenler Mahallesi'nde bulunan 61 bin 55,09 metrekare yüz ölçümlü, 139 ada, 9 numaralı parsel ve üzerinde bulunan yapıların satış suretiyle özelleştirilmesi ihalesinde son teklifler 22 Eylül saat 14.00'e kadar verilebilecek.

Söz konusu yapılara ilişkin son teklif verme tarihi, 18 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla ertelenmişti.