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Türkü Akbayram kimdir? Türkü Akbayram kaç yaşında, nereli? İşte Türkü Akbayram biyografi

Bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkan Volkan Konak'ın Kuzeyin Oğlu Volkan Konuk programının konukları sosyal medyanın gündeminde. Bu hafta Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a konuk olan isimlerden biri olan Türkü Akbayram'ın hayatı araştırılıyor. Türkü Akbayram kimdir? Türkü Akbayram kaç yaşında, nereli? İşte Türkü Akbayram biyografi

Türkü Akbayram kimdir? Türkü Akbayram kaç yaşında, nereli? İşte Türkü Akbayram biyografi

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'ın kızı olarak da bilinen Türkü Akbayram Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının 23 Nisan konuklarından biri oldu. Yakın zaman önce anne olan Türkü Akbayram'a dair her şey merak konusu. Türkü Akbayram kimdir? Türkü Akbayram kaç yaşında, nereli? İşte Türkü Akbayram biyografi

TÜRKÜ AKBAYRAM KİMDİR?

Türkü Akbayram, 1986 yılında dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı Edip Akbayram ile Ayten Akbayram'ın iki çoğundan biri olan Türkü Akbayram'ın Ozan adında bir kardeşi vardır. Aslen Gaziantepli olan Türkü Akbayram 2013 yılında Serdar Çınar’la evlendi. Müzik hayatına 2018 yılında çıkardığı "Hiçbiri" şarkısıyla giren Türkü Akbayram 2019 yılında Serdar Çınar ile kızları Lavin'i kucağına aldı.

TÜRKÜ AKBAYRAM'IN ŞARKILARI

Hiçbiri (2018)
Boşu Boşuna (2020)
Mavi Liman (2020)
Sarı Gelin (2020)
Yiğidim Aslanım (20209
Dido (2021)
Nefesim Nefesine (2021)

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