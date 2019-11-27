TÜRSAK'ın başkanı Elif Dağdeviren

1991'de sinema, televizyon, güzel sanatlar, basın, iş ve politika dünyasında tanınmış 215 üyenin katılımıyla kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK)'nın 11'inci Kurucular Kurulu Toplantısı'nda Elif Dağdeviren oy birliğiyle vakıf başkanlığına seçildi. Dağdeviren, TÜRSAK'ın günümüzün değişen koşullarına uygun olarak yeniden konumlandırılması ve 2020'ye ait Stratejik İletişim Planı'na dair paylaşımlarda bulundu. Bunlara göre TÜRSAK bugüne kadar misyonu içinde olan sinema ve audiovisuel başlıklar altında eğitimler verip etkinlikler düzenlemenin yanı sıra; ulusal ve uluslararası kültür politikaları geliştirme, lobi faaliyetlerinde bulunma, başta finansal kaynaklar olmak üzere bilgi merkezi haline gelme, dijital dünyanın yapımlarla buluşması ve adaptasyonu gibi konularda daha aktif olarak çalışmaya başlayacak.

Elif Dağdeviren ayrıca yeni çağda sinemanın, bireye ve toplumlara görsel ve işitsel anlamda sağladığı katkılarla toplumların kendini daha iyi ifade edebilmesine olanak sağladığına dikkat çekerek; bu gerçek doğrultusunda eğitimleri ve etkinlikleri tüm Türkiye geneline yaymayı hedeflediklerini, özellikle çocuk ve gençlerin hobi sahibi olarak topluma güçlü bireyler olarak katılmaları yönünde çalışmalarını çeşitlendirip geliştireceklerini açıkladı.

Elif Dağdeviren'in başkanı olduğu vakfın yönetimi kurulu üyeleri ise şöyle oluştu; Cemal Okan (Başkan Yardımcısı),Asuman Dabak, Demir Karahan, Bulut Reyhanoğlu, Burhan Gün, Uğur Şeker, Perihan Yücel ve Prof. Dr. Nilay Ulusoy.