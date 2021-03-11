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TÜRSAK'ın yeni başkanı Cemal Okan

1991'de sinema, televizyon, güzel sanatlar, basın, iş ve politika dünyasında tanınmış 215 üyenin katılımıyla kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK)'nın 10 Mart Çarşamba günü gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda vakfın 2013'ten bu yana yönetim kurulu üyesi olan yapımcı, Fono Film'in sahibi ve TAFF Pictures Kurucu Ortağı Cemal Okan oy birliği ile vakıf başkanlığına seçildi

TÜRSAK'ın yeni başkanı Cemal Okan
HABERTURK.COM

TÜRSAK Vakfı'nın yeni başkanı Cemal Okan oldu. 10 Mart Çarşamba günü gerçekleşen toplantıda başkanlığa seçilen Cemal Okan konuşmasında, 30 yıllık geçmişe sahip olan ve çok önemli isimlerin katılımıyla kurulan TÜRSAK Vakfı'nın başkanı olmaktan dolayı gurur duyduğunu ve bu kararın kendisi açısından çok değerli olduğunu belirtti. TÜRSAK Vakfı'nda 2013'ten bu yana görev yaptığını ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimiyle başkanlık koltuğuna oturduğunu söyleyen Okan, geçmişten bugüne birçok başarılı işe imza atan vakfın aynı başarılarına devam edeceği temennisinde de bulundu. Kurumsal ve şeffaf bir yapı oluşturmak için uzun süredir bir çaba içinde olduklarını dile getiren Okan, bu çabalarını daha da ilerleteceklerine inandığını ifade etti. Kısa süreli hedef olarak, gerçekleştirmekte oldukları Geleceğin Sineması Yarışması, Çocuk Filmleri Festivali, DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması ve Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nin devamlılığını sağlamak olduğunu açıklayan vakfın başkanı, uzun vadeli hedeflerinin ise dijitalleşmeyi hedef alarak yapacakları ve sinema sektörüne katkı sağlayacak birçok önemli çalışmaya imza atmak olduğunu dile getirdi. Yeni yönetim kuruluyla birlikte hedeflerine emin adımlarla yürüyeceklerini de ifade eden Okan, devraldıkları bayrağı en ileriye taşıyacaklarına olan inancının tam olduğunun altını çizdi.

Sinema sektöründeki yolculuğuna henüz 16 yaşında başlayan Cemal Okan, Türk Sineması'nda çekilen 2000'i aşkın filmin post prodüksiyon ve laboratuvar hizmetlerini yürüten Fono Film'in sahibi. Türk Sineması'nın geçmiş ve bugününde birçok başarılı filme imza atmış ve ödüller kazanmış yönetmenlerin sinema yolculuklarında en başından itibaren yapım desteği veren 500'ün üzerinde filmin ithalat ve dağıtımcılığını da üstlendi.

TÜRSAK Vakfı'nın yönetim kurulunda Cemal Okan'ın yanı sıra başkan yardımcısı olarak Avukat ve Yapımcı Burhan Gün, Yapımcı Bulut Reyhanoğlu, Yapımcı ve Inter Medya Kurucusu ve CEO'su Can Okan, Oyuncu Demir Karahan, CJ Entertainment Türkiye/COO'su Ferhat Aslan, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ile Yapımcı ve Dijital Dönüşüm Danışmanı Uğur Şeker bulunuyor.

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