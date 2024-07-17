Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TUS 2. dönem 2024: TUS 2. dönem sınavı geç başvuru tarihleri nedir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        TUS 2. dönem sınavı geç başvuru tarihi nedir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-TUS 2. Dönem sınavı Ağustos ayında yapılacak. 10 Temmuz'da biten ilk başvuruyu kaçıran adaylar, geç başvuru gününde de başvuru yapabilir. İşte, TUS 2. dönem geç başvuru tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 10:50 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. dönem sınavı 17 Mart'ta yapıldı ve sıra 2. dönem sınavına geldi. İki oturumlu yapılacak sınavda toplamda 200 soru sorulacak. İşte, TUS 2. dönem geç başvuru ve sınav tarihi...

        2

        TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

        Sınav 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. Temel tıp bilimleri testi saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

        Klinik tıp bilimleri testi ise 14.45'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

        3

        TUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        TUS 2. dönem sınavı için ilk başvurular 3-10 Temmuz arasında yapılmıştı. Başvuruyu kaçıranlar için, geç başvuru tarihi 17 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

        4

        TUS 2. DÖNEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        İki oturumlu sınavda; her oturum başına 950 TL ödenmesi gerekiyor. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 daha fazla ödeniyor.

        5

        TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM 2024 takvimine göre; TUS 2. dönem sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mesajla taciz iddiasında 22 yaralı!
        Mesajla taciz iddiasında 22 yaralı!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        McTominay'dan Galatasaray'a kötü haber!
        McTominay'dan Galatasaray'a kötü haber!
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı