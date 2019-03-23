Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları dün açıklanırken, bir ilk yaşandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi olan Kurtuluş Öz, bugüne kadar elde edilen en yüksek puanı aldı.
TUS'TA REKOR KIRDI
DHA'da yer alan habere göre TUS birincisi olan Kurtuluş Öz, TUS'ta geçen yılki 79.41'lik rekoru kırarak 79.69 puan aldı. Henüz uzmanlık için kararını vermediğini söyleyen Öz, "Dördüncü sınıftan itibaren düzenli gidip geliyordum okula ve her gün düzenli tekrar yapıyordum. Beşinci yıldan itibaren de TUS'a yönelik çalışmaya başladım. 1.5 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak benim için de güzel bir sürpriz oldu. Açıkçası ben de birincilik beklemiyordum" dedi.
"EN YÜKSEK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN TIP FAKÜLTESİYİZ"
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ise, geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan YKS birincisinin de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'yı tercih ettiğini belirtti ve şunları söyledi: "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi her geçen yıl daha da iyi noktaya doğru ilerlemektedir. Bu yıl tıp fakültesi YKS birincisini almakla birlikte daha da ön plana çıkmıştır. Verilen eğitimin kalitesi, öğretim üyelerimizin gayretli çalışmaları ve öğrencilerimizin de bu çalışmaya vermiş oldukları yanıt elde edilen başarıdaki en büyük kaynaktır. Şu anda Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci alan tıp fakültesiyiz. Bu gelmiş olduğumuz nokta eğitim kalitesinin ve öğrencilerimizin bizi tercih etmesinin ne kadar doğru bir karar olduğunun göstergesidir. Bu bağlamda sadece yurt içinde değil aynı zamanda uluslararası çalışmalara da başlamış durumdayız. Öğrencilerimiz değişim programlarında da önemli ilişkiler kurmaktadır. İngiltere ile de bir çalışmaya gireceğiz."
"İLK 10'DA 5 ÖĞRENCİMİZ VAR"
Bir doktor için en önemli sınavın TUS olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Aydın, "Bir hekimin uzmanlığa geçebilmek için girdiği en önemli sınav Tıpta Uzmanlık Sınavı'dır. Her yıl Türkiye'deki tüm tıp fakültelerinden çok sayıda doktor bu sınava girmektedir. Bu sınavda sadece bu yıl değil geçen yıl da dereceye giren öğrencilerimiz vardı. Bu sene TUS 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 8'incisi bizim öğrencimizdir. Yani ilk 10'da 5 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu kesinlikle tesadüfi bir başarı değildir. Tüm öğretim üyelerinin ve üniversite çalışanlarının başarısıdır. Bu başarıdan dolayı hem öğrenci hem de ailelerini tebrik ediyorum" dedi.
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