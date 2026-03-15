TUS sınav saati: TUS/1 sınav oturumları saat kaçta başlayacak?
2026 yılının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için heyecan dorukta. Tıp fakültesi mezunları, uzman doktor olma yolunda önemli bir adım atacakları sınavda ter dökecek. Adayların sınava katılabilmeleri için sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, TUS/1 sınavı saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte tüm ayrıntılar...
2026 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde binlerce tıp fakültesi mezunları, sınava katılım sağlayacak. Sınav, Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki oturum halinde yapılacak. Adayların sınava girebilmeleri için ÖSYM AİS üzerinden edinilen sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, TUS/1 sınavı bugün hangi saatlerde başlayacak ve sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar…
TUS/1 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem, 15 Mart 2026 bugün gerçekleştirilecek.
TUS/1 sınavının Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’de,
Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45’de başlayacak.
Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.
TUS/1 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU OLACAK?
TUS/1 sınavında her iki oturum için de adaylara 100 soru yöneltilecel ve bu soruların cevaplanması için toplam 135 dakika (2 saat 15 dakika) süre tanınacak.
TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Adaylar, 2026 TUS/1 sınav giriş belgesine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 15 Mart günü saat 23.59’a kadar erişebilecek.
TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem sonuçları 15 Nisan tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.