TUS sonuçları açıklandı mı? 2026 1. Dönem ÖSYM TUS sonuç tarihi ve sorgulama ekranı
2026 yılı 1. dönem TUS sınavının tamamlanmasının ardından adayların gündeminde sonuç tarihi yer alıyor. 15 Mart'ta yapılan sınav sonrası değerlendirme sürecinin sona ermesini bekleyen binlerce hekim adayı, puanlarını öğrenerek tercih aşamasına geçmeye hazırlanıyor. Sonuçların, ÖSYM tarafından Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılması beklenirken, "TUS 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl sorgulanır?" soruları da yoğun şekilde araştırılıyor. İşte detaylar
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılı 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.
TUS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
2026 TUS 1. Dönem sınav sonuçları ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sonuçlara erişebilecek.