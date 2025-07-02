TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre, TUS sınav ücreti Temel Tıp Bilimleri için 1.750 TL, Klinik Tıp Bilimleri için 1.750 TL olarak belirlendi.

STS Tıp Doktorluğu sınav ücreti, 1 aşama için 1.750 TL, 2. aşama için de 1.750 TL olarak belirlendi.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.