TUS ve STS Tıp Doktorluğu başvuruları başladı! 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem başvuruları için beklenen gün geldi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları 2 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla başladı. Başvurular ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacak ve sınav ücretinin ödenmesiyle beraber işlem tamamlanmış olacak. Peki, ÖSYM kılavuzu ile TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu başvuru ekranı ve ücreti.
Yılın ikinci TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları için başvuru kılavuzu yayımlandı. Böylece Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları başladı. Adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, TUS ve STS Tıp Doktorluğu başvuru ekranı (ÖSYM AİS) ve ücreti hakkında detaylar…
2025 TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuru tarihleri ÖSYM 2025 sınav takvimi ile belli oldu.
Takvime göre, 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem başvuruları 2 Temmuz Çarşamba günü başladı ve 9 Temmuz’da sona erecek.
Geç başvurular ise 16 Temmuz 2025 tarihinde alınacak.
TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 2 Temmuz 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
2025 TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre, TUS sınav ücreti Temel Tıp Bilimleri için 1.750 TL, Klinik Tıp Bilimleri için 1.750 TL olarak belirlendi.
STS Tıp Doktorluğu sınav ücreti, 1 aşama için 1.750 TL, 2. aşama için de 1.750 TL olarak belirlendi.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.
TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU SINAV ÜCRETİ NEREDEN ÖDENİR?
Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracak.
• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
• İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
2. DÖNEM TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları, 17 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 12 Eylül 2025 tarihinde erişime açılacak.