TÜSİAD'dan 15 Temmuz açıklaması Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplumumuzun ve devletimizin cansiperane gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi her daim korumak ve ilerletmek hepimizin sorumluluğudur" ifadeleri kullanıldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.

TÜSİAD açıklamasında, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimine karşı mücadele vererek demokrasiye sahip çıkan tüm şehitler ve gazilerin bir kez daha saygı ve minnetle anıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplumumuzun ve devletimizin cansiperane gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi her daim korumak ve ilerletmek hepimizin sorumluluğudur. Laik, sosyal, hukuk devleti ilkeleri, demokratik kurum ve kurallar ile temel hak ve özgürlükler ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefini başarması için temel unsurlardır. TÜSİAD olarak evrensel demokratik ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini kararlılıkla savunmaya ve bu yönde azimle çalışmaya devam edeceğiz."