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        TÜSİAD'dan Anıtkabir'e ziyaret

        TÜSİAD Yönetim Kurulu Anıtkabir'i ziyaret etti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı yazıda "Ülkemizin önünde açılan yeni 100 yıllık sayfada, Cumhuriyetimizin değerlerine ve temelinde yatan devrimci ruha sahip çıkmak Türk iş dünyasının ortak vazifesi ve sorumluluğu olacaktır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 08:45 Güncelleme: 09.11.2023 - 08:45
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        TÜSİAD'dan Anıtkabir'e ziyaret
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        TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterlik yönetim ekibinden oluşan heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

        Orhan Turan Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

        “Büyük Atatürk;

        TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak, eşsiz önderliğiniz, derin vizyonunuz, büyük mücadeleniz ve ulusumuzun fedakarlıkları sonucu kurulan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, huzurunuzda olmanın onuru içerisindeyiz.

        Ülkemizin önünde açılan yeni 100 yıllık sayfada, Cumhuriyetimizin değerlerine ve temelinde yatan devrimci ruha sahip çıkmak Türk iş dünyasının ortak vazifesi ve sorumluluğu olacaktır.

        Bu sorumluluk dahilinde Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi geleceğe güçlendirerek taşımak, toplumsal refahımızı adil bir paylaşımla büyütmek ve sürdürülebilir kalkınmayı tesis etmek için tüm kararlılığımızla çalışmaya devam edeceğiz.

        Cumhuriyetimizin kurucu değerleri ve 100 yıllık kazanımları işaret ettiğiniz muasır medeniyet yürüyüşüne hiç durmadan devam etmemiz için en büyük dayanağımızdır.

        Aklı ve bilimi her daim rehber kabul ederek, bizlere çağdaş uygarlık hedefine yönelik bir ülkenin temelini armağan eden zatıalinizi ve mücadelenize destek veren arkadaşlarınızı her daim minnetle anıyoruz.

        Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

        Ruhunuz şad olsun.

        En derin saygılarımızla.”

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