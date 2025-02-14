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        "TÜSİAD, istikrarı sabote etmiştir"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "TÜSİAD açıkça güven ve istikrarı sabote etmiştir. Siyaseti tahakküm altına alma ve dizayn etme, yargıya talimat verme küstahlıklarını demokratik hukuk düzenimizin kabul etmesi düşünülemez." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 16:27 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:28
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        "TÜSİAD, güveni sabote etmiştir"
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklamalar yapmasının doğal olduğunu ancak kaosa davetiye çıkarmasının asla kabul edilemeyeceğini belirtti

        TÜSİAD'ın demokrasiye meydan okuduğunu ifade eden Kaya, şöyle devam etti: "TÜSİAD açıkça güven ve istikrarı sabote etmiştir. Siyaseti tahakküm altına alma ve dizayn etme, yargıya talimat verme küstahlıklarını demokratik hukuk düzenimizin kabul etmesi düşünülemez. Geçmişinde demokrasiye tuzak kuran, meşru hükümetleri devirmede rol alan bir işveren örgütünün alenen hükümeti hedef alan beyanları açıkça demokrasiye meydan okumaktır. TÜSİAD yönetimi Türkiye'ye bir iyilik yapmak istiyorsa demokrasi karşıtı geçmişi ile alnındaki kara lekeyi silsin. Asrın felaketini bile seyreden ve hiçbir şekilde halkın kaderine ortak olmayan seçkinci baronların 'güven bunalımı' çağrısı ve kaosa davetiye çıkarması hiçbir şekilde kabul edilemez."

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, demokrasi ve hukuk düzeninden yana olan herkesin TÜSİAD'ın "meydan okumasına" hak ettiği cevabı vermesi gerektiğine işaret ederek, "AK Partimiz bugüne kadar demokrasiye kast eden hiçbir ihanete geçit vermemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplumsal huzuru, güveni, refahı, kalkınmayı, büyümeyi, ülke itibarını demokratik istikrarla korumak için mücadele ettiklerini, kararlılıkla çalıştıklarını kaydeden Kaya, "Para bende diyerek kendilerini milli iradenin üstünde gören baronlara meydanı bırakacak değiliz." ifadesini kullandı.

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