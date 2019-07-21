Tasarruf oranlarının gelişmiş ülkelere göre çok düşük olduğu Türkiye'de bu oranın artırılması için birçok çalışma yürütülüyor. Bir yandan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne otomatik katılım gibi yasal düzenlemelere gidilirken diğer yandan da tasarruf bilincinin artması için gerek devlet gerekse sivil toplum kuruluşları türlü çalışmalar yürütüyor. Ancak ABD'de son günlerde yeniden gündeme gelen bir marangoz işin sırrının basitçe harcamamak olduğunu yeniden hatırlattı. Bu marangozu özel kılan ise nasıl birikim yaptığından çok bu birikimi nasıl harcadığı oldu.

86 yaşındayken 2005 yılında hayata gözlerini yuman Dale Schroeder, 67 yıl boyunca Iowa'nın Des Moines kentinde bulunan Moehl Millwork şirketinde marangoz olarak çalıştı. Çevresinin verdiği bilgiye göre tutumlu bir kişi olarak tanınan Schroeder'ın sadece iki adet pantalonu bulunuyordu. Bunlardan birisini işe, diğer daha özenle sakladığını ise pazarları kiliseye giyiyordu.

'ÇOK ÇALIŞTI HİÇ ŞİKAYET ETMEDİ'

Schroeder'in tipik bir mavi yakalı olduğunu söyleyen yakın arkadaşı Steve Nielsen "Her gün işe gidip çok çalışırdı. Hiç şikayet etmezdi. Birçok Iowalı gibi tutumlu birisiydi" ifadelerini kullandı. Iowalıların ne kadar tutumlu insanlar olduğu tartışmaya açıktır ama kesin olan birşey var ki büyük çoğunluğu Schroeder kadar para biriktirememiştir.

Yoksul bir ailede yetişen Schroeder üniversiteye gitmedi, hiçbir zaman evlenmedi ve çocuk sahibi olmadı. 2005 yılında vefat ettiğinde ise herkesi şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. 'Tutumlu marangozun' hesabında 3 milyon dolara yakın bir para birikmişti. Bununla da kalmayıp son arzusunu kaleme alıp, bu parayla Iowalı gençlerin üniversiteye yollanmasını istedi. Nielsen, arkadaşı Dale Schroeder'in Iowa'da özellikle küçük kasabalardaki gençlerin maddi zorluklar sebebiyle üniversiteye gidememesine çok üzüldüğünü belirterek "Kendisi gibi olan gençlere yardım etmek istiyordu" ifadesini kullandı.

'DALE'İN ÇOCUKLARI' OLARAK ANILIYORLAR

Vefatının hemen ardından Schroeder'in son arzusu doğrultusunda söz konusu 3 milyon dolarla bir fon kuruldu ve Iowalı gençlere burs verilmeye başlandı. Bu hikayenin yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise son vursu alan gencin bu yıl itibarıyla artık mezun olması. Schroeder'in 67 yıllık birikimiyle 13 yılda 33 genç üniversiteyi tamamlayarak hayata atıldı. Bu gençler bölgede 'Dale'in çocukları' olarak anılmaya başlandı.

TEK KOŞULU İYİLİĞİN DEVAM ETTİRİLMESİ OLDU

'Dale'ın son çocuğu' olan Kira Conrad bu yıl mezun oldu ve yakında terapist olarak işe başlıyor. Dul annesi tarafından büyütülen Conrad, zamanında üniversiteye çok gitmek istediğini ancak annesinin bu konuda kendisini destekleyecek durumu olmadığını belirtti. Üniversiteye giden arkadaşlarıyla vedalaşmaya hazırlanırken Dale Schroeder'in mirasıyla kurulan fondan burs aldığını öğrendiğini belirten Conrad "Duyduğum anda gözyaşlarıma hakim olamadım. Hayatımda hiç tanışmadığım bir adam sayesinde üniversiteyi tamamladım. Bu pek sık rastlanmayan inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı. Conrad'ın aldığı 80 bin dolarlık bursla söz konusu fon da ömrünü tamamlamış oldu.

Arkadaşı Steve Nielsen'in belirttiğine göre Dale Schroeder'in burs verdiği öğrencilere tek bir koşulu vardı: aynı iyiliği başkalarına yapmaları. Yani, 'tutumlu marangoz' durumları olduğunda kendi yaptığı gibi, burs verdiği gençlerin başka gençlerin eğitimine katkıda bulunmasını istedi.