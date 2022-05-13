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Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı

Geçtiğimiz aylarda Londra'ya yerleştiği yönündeki iddiaları yalanlayan oyuncu Tuvana Türkay, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu plajda aldı. Bikinisiyle objektif karşısına geçen Türkay, verdiği pozu takipçileriyle paylaştı

HABERTURK.COM
  • Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı

    Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, yaz sezonunu açtı. Türkay, havaların ısınmasıyla birlikte kendini plaja attı.
  • Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı

    Objektif karşısına bikinisiyle poz veren 31 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını da sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Türkay, nerede tatil yaptığını ise belirtmedi.
  • Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı

    "LONDRA'YA TAŞINMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

    Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda basına yansıyan Londra'ya taşındığı yönündeki haberlere açıklık getirmişti.

    Ünlü isim, "Öyle yazıldığı gibi bir şey yok. Ben sürekli Londra'ya işlerim olduğu için gidip, geliyorum. Okulum orada. Londra'ya taşınmam söz konusu değil." diye konuşmuştu.
  • Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı

    Sezon boyunca çalışıp yorulan televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldılar. İşte sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tatillerinden o kareler...
  • Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı

    BURCU ÖZBERK

    Oyuncu Burcu Özberk, rol aldığı 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizinin final yapmasının ardından soluğu Endonezya'nın Bali Adası'nda almıştı.
  • Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı

    Bikinisiyle objektif karşısında poz veren Özberk, fotoğraflarını "Gün erken başlıyor, uyanamıyorum." notuyla yayınlamıştı.
  • Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı

    SEDA BAKAN

    İkinci kez anne olmak için gün sayan oyuncu Seda Bakan müzisyen eşi Ali Erel ve kızı Leyla ile birlikte İspanya'nın Barcelona kentine gitmişti.
  • Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı

    2018 yılında fotoğraf çekildiği plajda yeniden poz veren ünlü oyuncu, "Neydim, ne oldum!" sözleriyle esprili bir paylaşımda bulunmuştu.
  • Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı

    ASLI BEKİROĞLU

    Oyuncu Aslı Bekiroğlu da Ramazan Bayramı tatilinde soluğu Muğla'nın Bodrum ilçesinde aldı. Bekiroğlu, plajda verdiği pozu Instagram'dan yayınlamıştı.
  • Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı

    DEMET AKBAĞ

    Usta oyuncu Demet Akbağ da kız kardeşi Sedef İybar'ı Alaçatı'daki evinde ziyaret etmişti. Birlikte kahvaltı yapan kardeşler, daha sonra güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile inmişti.
  • Tuvana Türkay yaz sezonunu açtı

    EMINA JAHOVIC

    Popçu Mustafa Sandal'ın eski eşi Sırp şarkıcı Emina Jahovic, de tatil tercihini Kazdağları'ndan yana kullandı. Ünlü şarkıcı, şezlongda güneşlenirken verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

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