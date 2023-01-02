TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLDU?

2022 yılında 507 TL'ye yapılan muayene ücreitne yeni yılda yüzde 122 oranında zam yapıldı. 2022 yılında 507 TL'ye yapılan zorunlu araç muayene ücreti 2023 yılında yaklaşık olarak 1130,40 TL'ye yükseldi.