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TüvTürk araç muayene ücretlerine zam! 2023 Otomobil, otobüs ve kamyon araç muayene ücreti

TüvTürk araç muayene ücreti 2023 yılında artış gösterdi. Yeni yılda zorunlu araç muayene fiyatlarına yüzde 110 oranında zam yapıldı. İşte, TüvTürk Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork araç muayene ücreti 2023 güncel liste...

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  • TüvTürk araç muayene ücretlerine zam! 2023 Otomobil, otobüs ve kamyon araç muayene ücreti ne kadar oldu?

    2023 yılında otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork araçların muayene ücretleri belli oldu. TüvTürk zorunlu araç muayene ücretlerine 2023 yılında yeniden değerleme oranında %122'ye yakın zam uygulanırken muayene yaptırmamanın cezası da artı. İşte, Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork TüvTürk 2023 araç muayene ücretleri...
  • TüvTürk araç muayene ücretlerine zam! 2023 Otomobil, otobüs ve kamyon araç muayene ücreti ne kadar oldu?

    2022  ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADARDI?

    2022 yılında zorunlu araç muayene ücreti 507 TL olarak uygulanıyordu. Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet muayene ücreti ise 575,84 TL olarak yapılıyordu.
  • TüvTürk araç muayene ücretlerine zam! 2023 Otomobil, otobüs ve kamyon araç muayene ücreti ne kadar oldu?

    TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLDU?

    2022 yılında 507 TL'ye yapılan muayene ücreitne yeni yılda yüzde 122 oranında zam yapıldı. 2022 yılında 507 TL'ye yapılan zorunlu araç muayene ücreti 2023 yılında yaklaşık olarak 1130,40 TL'ye yükseldi. 
  • TüvTürk araç muayene ücretlerine zam! 2023 Otomobil, otobüs ve kamyon araç muayene ücreti ne kadar oldu?

    TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ KREDİ KARTI İLE ÖDENİR Mİ?

    Yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretleri kredi kartı ve banka kartı kullanarak ödenebiliyor. 
  • TüvTürk araç muayene ücretlerine zam! 2023 Otomobil, otobüs ve kamyon araç muayene ücreti ne kadar oldu?

    ARAÇ MUAYENE GECİKME ÜCRETİ NE KADAR?

    Araç Muayene Gecikme Ücreti Ödemeleri 2918 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu”nun 35. maddesi”. Muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilmektedir.
  • TüvTürk araç muayene ücretlerine zam! 2023 Otomobil, otobüs ve kamyon araç muayene ücreti ne kadar oldu?

    MUAYENE YAPTIRMAMA CEZASI DA ZAMLANDI!

    Zorunlu araç muayenesini yaptırmayanlara uygulanacak ceza da zamlandı. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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