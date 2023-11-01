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Türkiye'nin en büyük kitap etkinliklerinden biri olan TÜYAP Kitap Fuarı, Cumhuriyet'in 100.yılına özel olarak "Yaşasın Cumhuriyet" temasıyla düzenleniyor. öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz giriş imkanı sunulan TÜYAP Kitap Fuarı'na giriş ücreti 20 TL olarak belirlendi. Hafta sonu ve hafta içi günlerde ziyaret saatleri değişen fuara ilişkin olarak "40. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı ziyaret saatleri neler, hangi günler açık ve nerede?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 40. Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı ziyaret günleri ve saatlerine ilişkin detaylar...