Başkandan film kritiği 0:00 / 0:00

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Sinema ve koleksiyona olan merakıyla da tanınan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla en beğendiği 10 bilim - kurgu filmini açıkladı. Yazıcı'ya gören sinema tarihinin en iyi bilim - kurgu filmi 'Matrix'...

Dr. Şadi Yazıcı, 'Matrix' hakkında şunları söyledi; "Belki de film tarihinin önemli filmlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Wachowski Kardeşler'in ortaya koymuş olduğu filmin ilk zamanında inandırmak için ‘ Bir 10 dakika çekelim, sonra bir bakın' diye başlanan daha sonra dünyada izlenme rekorlarını veya birçok konuda aldığı ödüllerin ötesinde, gelişen felsefesinin bile kitaplara, filmlere, videolara konu olmuş olan bir filmdir. Konuşulduğu zaman, saatlerce konuşulacak bir filmdir. 20 yıldır bir numaradan düşmeyen bir filmdir."

Listesinin ikinci sırasında bulunan 'Terminatör' için Dr. Şadi Yazıcı, şu değerlendirmeyi yaptı; "Termanitör filmi, JamesCameron'un benim yaptığım listeye giren ikinci filmidir. ArnoldSchwarzenegger'in muhteşem bir oyunculuğu var. Film insanoğlu ile dalaşan makineleri ve gelecekte insanlar ile savaşan makineleri konu alıyor."

Dr. Şadi Yazıcı'nın listesinin üçüncü sırasındaki 'Azınlık Raporu' için ise yorumu şöyle; "Azınlık Raporu 2002'ye ait bayağı eski bir filmdir. Bu da StevenSpielberg'in birçok bilim kurgu ve korku filmlerinde takdir edilen ve dünyada adını koymuş büyük yönetmenlerden bir tanesidir. Azınlık Raporu'nda geçmişten gelen yorumlar veya filmden ne anladınız ya da ne yapacaksınız diye sorulduğu zaman, filmde bir tane gerçek var diyorum. Filmin gelecekte bir suçun daha önceden tespit edilip ve daha önceden anlaşılması ve o suçun önlenmesine yönelik tedbirlerin bilimsel alt yapısı ile zihinsel bütün kurgularını ortaya koyan, gelecekte daha az suç işlenebileceğini ama insanların da bazı özelinin ifşa edileceği gibi bir paradoksu işleyen bir filmdir."

Dr. Şadi Yazıcı'ya En İyi 10 Bilim - Kurgu Filmi;

1- Matrix Serisi

2- Terminatör Serisi

3- Azınlık Raporu

4- Başlangıç

5- Yıldızlararası

6- Star Wars Serisi

7- Avatar

8- Yarının Sınırında

9- Ben, Robot

10- Ben Efsaneyim