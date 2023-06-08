Tuzlu su asit mi baz mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Tuzlu Su Asit mi Baz mı? Tuzlu Suyun Ph Değeri Nedir?
ABONE OL

Tuzlu su asit mi baz mı?

Nacl kimyasal formülü ile gösterilen sodyum klorür ya da bilinen ismiyle sofra tuzunun, kimyasal bir değişme sonucu suda çözülmesiyle elde edilen tuzlu su; doğadaki birtakım su kaynaklarında doğal olarak bulunabilmektedir. Suyun içine atılan tuzun Na ve Cl iyonlarının ayrışması sonucu ortaya çıkan tuzlu su asit mi baz mı? Tuzlu suyun ph değeri nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Tuzlu Su Asit mi Baz mı? Tuzlu Suyun Ph Değeri Nedir?
HABERTURK.COM

Tuzlu su; suyun içindeki iyonların her tarafa aynı oranda dağılması sonucu oluşan bir karışım olarak tarif edilmektedir. Peki, tuzlu su elektriği iletir mi? Tuzlu su nötr mü? İşte, tüm detaylar…

Tuzlu Su Asit Mi Baz Mı?

Tuzlu suyun asit mi baz mı olduğu sorusuna cevap vermeden önce tuzun su içindeki çözünmesinden kısaca bahsetmek gerekmektedir. Sodyum klorürün ya da bilinen ismiyle sofra tuzunun kimyasal formülü olan Nacl bileşiği, kristalli ve iyonik olarak bağlı bir bileşiktir. Suda bulunan moleküller, sodyum klorürün sahip oldu bu Na ve Cl atomlarını çözer ve suyun içinde bulunan hidrojen iyonları, tuzun sahip olduğu klor iyonlarını çevrelerler.

Suyun içinde gerçekleşen bu işlem esnasında su molekülleri sodyum ve klorun arasında girerek, onları çevrelerler, tuz bu işlem esnasında tuz çözünmeye başlar ve bu durum tuz tamamen eriyene kadar sürer. Birbirinden ayrılan bu iyonların çözeltinin her yerine eşit oradan dağılması sonucunda homojen bir tuzlu su karışımı elde edilir.

Tuzlu suyun nasıl oluştuğu ile ilgili bu açıklamadan sonra tuzlu su asit mi baz mı sorusunun cevabına değinebiliriz. Kimyada, çözülme esnasında çözeltiye, artı yüklü hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit; bu sırada hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Tuzlu su asit ve baz olmaması sebebiyle nötr bir madde olarak tarif edilmektedir. Tüm bu bilgilerden hareketle tuzlu su nötr mü sorusunun cevabı evet olacaktır.

Tuzlu Suyun Ph Değeri

Bir maddenin asit ve baz dengesini anlamak için kullanılan ölçüye ph değeri ya da potansiyel hidrojen adı verilmektedir. 0 ile 14 arasında olan bu ph cetvelinde; 0 ile 7 arasında bir değere sahip olan maddeler asit; 7 ile 14 arasında yer alan maddeler ise baz olarak tarif edilmektedir. Peki, tuzlu suyun ph değeri nedir? Tuzlu suyun ph değeri 7’dir ve bu cetvelin tam ortasında yer alır. Bu sebeple tuz nötr bir madde olarak değerlendirilmektedir.

Tuzlu Su Elektriği İletir Mi?

Tuzlu su iletken midir sorusunun cevabı, evet olacaktır. Sodyum klorür ya da sofra tuzu su içinde çözündüğünde, katyon ve anyonunu sodyum klorür kristalinden ayırır ve ayrılan bu iyonlar, suyun etkisi altında serbest bir şekilde hareket etmeye başlarlar. Suyun içinde mobil olan bu iyonlar da gerektiğinde, elektriği iletmek için yük taşırlar.

Zıt kuvvetler arasında çekim ilkesi uyarınca, sodyum klorür suda çözündüğü esnada hidrojen pozitif bir görev yüklenerek klorür iyonlarını; oksijen ise negatif yüklü bir görevle elektrik iletimine sebep olan sodyum iyonlarını çeker. Bu işlem neticesinde ortaya çıkan iyonize su da içinde gerçekleşen sodyum klorür iyonlarının hareketliği sebebiyle elektriği iletebilmektedir.

Dünya üzerinde yer alan denizler, okyanuslar ve bazı göller gibi tuzlu su kaynaklarının elektriği iyi iletmelerinin sebebi de çözeltileri içinde yer alan sodyum klorürün yani tuzun varlığıdır. Ayrıca tuzlu sular tatlı sulara nazaran daha fazla iyon taşımaları sebebiyle, elektriği iletme konusunda tatlı sulardan daha başarılıdırlar.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, yeni anayasanın perspektiflerini kaleme aldı
GÜNDEM Yeni anayasanın perspektifleri
Eskişehir'de 2,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
GÜNDEM Eskişehir'de 2,5 büyüklüğünde deprem
Çocuklar Gülsün Diye Derneği 45. Anaokulu'nu 10 Haziran'da açıyor
GÜNDEM Çocuklar Gülsün Diye Derneği gün sayıyor
Yeni resimli cuma mesajları 2023: Ayetli, kısa, en güzel Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri
GÜNDEM En güzel cuma mesajları ve sözleri
Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı
GÜNDEM Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı
MSB'den açıklama geldi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman?
GÜNDEM MSB'den açıklama geldi! Bedelli askerlik...
Şanlıurfa'da 'yeşil reçete' operasyonunda 6 tutuklama
GÜNDEM Şanlıurfa'da 'yeşil reçete' operasyonunda 6 tutuklama
Ordu'da iki günde 94 noktada heyelan oldu
GÜNDEM Ordu'da iki günde 94 noktada heyelan oldu
Tekeri fırlayan araç, öğrenci servisiyle çarpıştı
GÜNDEM Tekeri fırlayan araç, öğrenci servisiyle çarpıştı
MGK'dan terörle mücadele mesajı
GÜNDEM MGK'dan terörle mücadele mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.