Zaç yağı asit mi baz mı?

HABERTURK.COM

Doğada saf olarak bulunmayan ve endüstriyel ortamda kurşun odalar kullanılarak üretilen zaç yağı (sülfürik asit) elektriği iletme konusunda da oldukça başarılıdır. Peki, zaç yağı ph değeri nedir? İşte, tüm detaylar…

Zaç Yağı Kullanım Alanları

Zaç yağı kullanım alanları hususuna değinmeden önce bu asidin kimyasal ve fiziksel özelliklerine kısaca değinmek yerinde olacaktır. Özellikle sanayi alanında sıkça kullanılan mineral asitler arasında yer alan sülfürik asit; yağ kıvamına yakın bir sıvı olması sebebiyle zaç yağı olarak isimlendirilmiştir. Herhangi bir renge de sahip olmayan zaç yağının donma derecesi 10,5 santigrat derece, kaynama noktası ise 318 santigrat derecedir.

Kükürt dioksitin katalizörler aracılığıyla önce kükürt trioksite dönüştürülmesi ve daha sonra da su ile reaksiyona sokulması sonrası elde edilen zaç yağı, güçlü bir asidik yapıya sahip olması sebebiyle yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hidrojen florür bileşiğinin sudaki çözeltisi olan zaç yağı insan hayatı için de oldukça tehlikeli olan asitler arasında yer almaktadır. Canlı dokuya temas ettiğinde dokuda yer alan yağları ve proteinleri parçala özelliği gösteren zaç yağı, dokulara ciddi zararlar verebilmektedir. Bu yağın göz ile teması ise kalıcı körlüğe neden olmaktadır. Zaç yağının dumanının solunması ise ciddi akciğer sorunlarına hatta akciğer kanserine neden olabilmektedir.4

Son derece aşındırıcı bir asit olan zaç yağı aynı zamanda oksitleyici etkiye de sahiptir. Havadaki nemi de emme kapasitesi oldukça yüksek olan bu bileşik, elektriği iletme konusunda da oldukça başarılıdır. Suyun içinde çözünürken çok yüksek ısılara ulaşması sebebiyle, kullanım esnasında oldukça dikkatli olunmalıdır. Su ile temas ettiğinde hemen kaynayamaya başlayan zaç yağı, sıçrama eğilimi gösterebilmekte ve bu durumda insan sağlığına zarar verebilmektedir.

Kuvvetli bir asit olması sebebiyle endüstriyel alanda en çok sık kullanılan asit olan zaç yağı, kimya sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. Patlayıcı maddelerin imalatında, boya ve gübre sanayisinde, petrokimya sanayilerinde zaç yağı (sülfürik asit) sıklıkla kullanılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak tekstil sektöründe liflerin dokuma işlemleri için elverişli bir konuma getirilmesinde, cam elyaflarının imalatında, akülerin imal edilmesinde de zaç yağından faydalanılmaktadır.

Zaç Yağı Asit Mi Baz Mı?

Suda çözünme esnasında çözeltiye artı hidrojen iyonu yükleyen maddelere asit; bu esnada hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. 8. yüzyılda Cabir bin Hayyan tarafından keşfedildiği düşünülen zaç yağı ya da kimyasal ismiyle sülfürik asit, güçlü bir mineral asit olarak tarif edilmektedir.

Zaç Yapı Ph Değeri

Kimyada, bir asit ya da bazın değerini anlamak için yapılan ölçümlere potansiyel hidrojen ya da bilinen kısaltmasıyla ph değeri adı verilmektedir. Yapılan ölçüm sonunda ortaya çıkan değer, 0 ile 14 arasında olabilmektedir. Ayrıca bu 0 ile 14 değerleri ph çizelgesini de meydana getirmektedir. Bu çizelge içinde 0 ile 7 arasında olan maddeler asit; 7 ile 14 arasında olan maddeler ise baz olarak tarif edilmektedir. Peki, zaç yağı ph derecesi nedir? Zaç yağının ph derecesi 0.4’tür.