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        Haberler Bilgi Yaşam TV'de ilk kez! 3. Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 3. Gün filmi ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! 3. Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        3. Gün filmi, beyaz perdenin ardından TV'de ilk kez 18 Kasım Pazartesi günü sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Ece Yosmaoğlu'nun kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Mustafa Kotan üstlenmektedir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "3. Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 3. Gün filmi ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte 3. Gün filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 18:32 Güncelleme: 18.11.2024 - 18:32
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        3. Gün filmi konusu
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        Başrollerini Berk Atan ve Yağmur Tanrısevsin’in paylaştığı 3. Gün filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile 3. Gün filmi 2024 yılında gösterime girdi. Peki, "3. Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte 3. Gün filmine ilişkin tüm detaylar...

        3. GÜN KONUSU NEDİR?

        Kariyerine odaklanmış olan Elya, hayatını bir anda değiştiren bu ilişkiyle hem romantik hem de komik bir maceraya sürükleniyor. İzleyiciyi kahkaha dolu bir yolculuğa davet eden film, aşkı bulmanın ve kendini keşfetmenin ince ayrıntılarını gözler önüne seriyor. Yağmur Tanrısevsin ve Berk Atan'ın yanı sıra Derya Alabora, Nurseli İdiz ve Nursel Köse adlı usta isimlerin de yer aldığı film, sıcacık hikayesi, dev isimleri ve eşsiz oyunculuklara ek olarak renkli ve kahkaha dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.

        3. GÜN OYUNCULARI KİMLER?

        Berk Atan

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        Yağmur Tanrısevsin

        Derya Alabora

        Nurseli İdiz

        Ecem Karavus

        Nursel Köse

        Ceren Taşcı

        Efe Tunçer

        Zuhal Yalçın

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