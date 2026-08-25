ELLER YUKARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eller Yukarı, eski bir polis olan Ray'in ailesini korumak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Ek kazanç elde etmek amacıyla bir mafya için çalışmaya başlayan Ray, aldığı son işin beklediği gibi gitmemesiyle büyük bir tehlikenin içine sürükleniyor. Yaşananların ardından ailesini şehirden çıkararak güvenli bir yere götürmeye çalışan Ray, zamana karşı yarışmak zorunda kalıyor. Mafyanın ve karşısına çıkan diğer tehditlerin arasında kalan Ray, ailesini kurtarabilmek için zorlu bir mücadele veriyor.