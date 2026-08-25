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        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez! Eller Yukarı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Eller Yukarı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Eller Yukarı (Guns Up) filmi, 25 Ağustos Salı akşamı Show TV'de izleyicilerle buluşuyor. Başrolünde Kevin James'in yer aldığı film, eski bir polisin mafya için yaptığı işin kontrolden çıkmasıyla yaşanan olayları konu alıyor. Ailesini korumaya çalışan Ray, kendisini bir anda tehlikeli bir mücadelenin ortasında buluyor. Filmde Kevin James'e Christina Ricci, Luis Guzmán, Joey Diaz ve Melissa Leo gibi isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Edward Drake'in oturduğu Eller Yukarı, suç ve aksiyon unsurlarıyla dikkat çekiyor. ekrana gelecek film için sinemaseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Eller Yukarı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve Eller Yukarı ne zaman çekildi? İşte, Eller Yukarı filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 18:34 Güncelleme:
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        1

        Show TV ekranlarında TV'de ilk kez yayınlanacak Eller Yukarı (Guns Up) filmi, aksiyon, komedi ve suç türlerini bir araya getiriyor. Kevin James'in başrolünde yer aldığı yapımda, eski polis Ray'in mafya için aldığı bir işin kontrolden çıkmasıyla yaşanan olaylar anlatılıyor. Ailesini güvenli bir yere götürmeye çalışan Ray, kendisini zorlu ve tehlikeli bir mücadelenin içinde buluyor. Peki, Eller Yukarı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve Eller Yukarı ne zaman çekildi? İşte, Eller Yukarı filmi hakkında merak edilenler...

        2

        ELLER YUKARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Eller Yukarı, eski bir polis olan Ray'in ailesini korumak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Ek kazanç elde etmek amacıyla bir mafya için çalışmaya başlayan Ray, aldığı son işin beklediği gibi gitmemesiyle büyük bir tehlikenin içine sürükleniyor. Yaşananların ardından ailesini şehirden çıkararak güvenli bir yere götürmeye çalışan Ray, zamana karşı yarışmak zorunda kalıyor. Mafyanın ve karşısına çıkan diğer tehditlerin arasında kalan Ray, ailesini kurtarabilmek için zorlu bir mücadele veriyor.

        3

        ELLER YUKARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Kevin James

        Christina Ricci

        Luis Guzmán

        Joey Diaz

        Melissa Leo

        Timothy V. Murphy

        Solomon Hughes

        Francis Cronin

        4

        ELLER YUKARI FİLMİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

        Eller Yukarı filmi, 25 Ağustos Salı akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. TV'de ilk kez yayınlanacak olan film, aksiyon, komedi ve suç türlerini seven izleyicileri ekran başına davet ediyor.

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        #Eller Yukarı filmi
        #film
        #show tv
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