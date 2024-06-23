TV'de ilk kez! Ne Olacak Halim konusu ve oyuncuları: Ne Olacak Halim filmi konusu nedir?
Ne Olacak Halim filmi 23 Haziran Pazar akşamı TV'de ilk kez izleyici ile buluşuyor. Semra Dündar'ın yazıp yönettiği film 2023 yılında vizyona girmiştir. Film kaçıranlar, yeniden izlemek isteyenler için Ne Olacak Halim filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Ne Olacak Halim filminin konusu nedir, oyuncuları kimler sorularının yanıtı...
Başrollerini Emre Altuğ ve Algı Eke'nin paylaştığı Ne Olacak Halim filmi televizyon ekranlarıda ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Ne Olacak Halim filmi Romantik komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Ne Olacak Halim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne Olacak Halim filmi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
NE OLACAK HALİM KONUSU NEDİR?
Çocukken ailesi tarafından baş belası olarak görülmesiyle çocuklara düşman olan ünlü sunucu Halim Pekyaman, playboy hayatı yaşayarak günlerini geçirir. Halim'in hayatı, bir gün yayın sırasında çocuklar hakkında ileri geri konuşmasıyla alt üst olur. Toplum tarafından linç edilip çocuk düşmanı ilan edilen Halim, kanaldan da kouvulur. Biraz uzaklaşmak isteyen Halim, çareyi yıllar önce yatırım amacıyla aldığı Kuşadası'ndaki yazlık eve gitmekte bulur. Burada onun yolu, kocası tarafından terk edilen ve dört çocuğu ile hayat mücadelesi veren Melek ile kesişir. Melek'e aşık olan Halim, kaderin cilvesiyle Melek'in çocuklarına bakıcılık yapmak zorunda kalır.
NE OLACAK HALİM OYUNCULARI KİMLER?
Emre Altuğ
Algı Eke
Lemi Filozof
Selen Domaç