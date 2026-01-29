Habertürk
        TV'de ilk kez! Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filmi, TV'de ilk kez 29 Ocak Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Senaryosunu Emrah Ertaş'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda, Tümer Sirkecioğlu oturmaktadır. Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filmi, babaannesinin hastalığıyla yüzleşmek zorunda kalan küçük bir kızın umut ve cesaret dolu serüvenini konu alıyor. Peki, "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filmi konusu ve oyuncuları...

        Giriş: 29.01.2026 - 18:38 Güncelleme: 29.01.2026 - 18:38
        Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filmi, bu akşam TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Başrollerini Mert Turak ve Ada Erma'nın paylaştığı film, 2025 yılında vizyona girmiştir. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı, hem çocukları hem de yetişkinleri masalsı bir dünyada yolculuğa çıkarıyor. Peki, "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        TETE VE MASAL RÜYALAR DİYARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı, babaannesinin hastalığıyla yüzleşmek zorunda kalan küçük bir kızın umut ve cesaret dolu serüvenini anlatıyor. Sevdiği babaannesini kaybetme korkusuyla sarsılan küçük kız, bu gerçeği kabullenmek istemez ve kendini masalların hüküm sürdüğü büyülü bir yolculuğun içinde bulur. Rüyalar ve bilinçaltının iç içe geçtiği bu dünyada, karşılaştığı her durak ona hem duygularıyla yüzleşmeyi hem de kendi iç gücünü keşfetmeyi öğretir. Bu yolculuk, küçük kız için sadece bir kaçış değil; büyümenin, kabullenmenin ve umudu yeniden yeşertmenin hikâyesine dönüşür.

        TETE VE MASAL RÜYALAR DİYARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        • Mert Turak – Tete

        • Ada Erma – Küçük Kız

        • Engin Altan Düzyatan – Viking Krali

        • Fahriye Evcen Özçivit – Amazon Kraliçesi

        • Pelin Karahan – Prenses Prinyezel

        • Can Kızıltuğ – Korsan Kral

        • Keremcem – Ormanın Bilge Adamı

        • İnci Türkay – Anne

        • Jess Molho – Baba

        • Cenan Adıgüzel – Drakulla

        • Somer Sivrioğlu – Somerson Şef

        • Haldun Dormen – Zamanın Kendisi

        • Meral Çetinkaya – Nene

        • Altan Erkekli – Ali Baba

