TETE VE MASAL RÜYALAR DİYARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı, babaannesinin hastalığıyla yüzleşmek zorunda kalan küçük bir kızın umut ve cesaret dolu serüvenini anlatıyor. Sevdiği babaannesini kaybetme korkusuyla sarsılan küçük kız, bu gerçeği kabullenmek istemez ve kendini masalların hüküm sürdüğü büyülü bir yolculuğun içinde bulur. Rüyalar ve bilinçaltının iç içe geçtiği bu dünyada, karşılaştığı her durak ona hem duygularıyla yüzleşmeyi hem de kendi iç gücünü keşfetmeyi öğretir. Bu yolculuk, küçük kız için sadece bir kaçış değil; büyümenin, kabullenmenin ve umudu yeniden yeşertmenin hikâyesine dönüşür.