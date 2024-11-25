TV'de ilk kez! Üç Silahşörler: D'Artagnan konusu nedir, oyuncuları kimler?
Üç Silahşörler: D'Artagnan filmi 25 Kasım Pazartesi akşamı beyaz perdenin ardından TV'de ilk kez sinemaseverlerle buluşuyor. Epik aksiyon-macera kategorinde yer alan film, Alexandre Dumas'ın 1844 tarihli Üç Silahşörler romanından uyarlanmıştır. Senaryosunu Matthieu Delaporte'nin kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Martin Bourboulon üstlenmektedir. Peki, Üç Silahşörler: D'Artagnan konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Üç Silahşörler filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Başrollerini François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï ve Eva Green’in paylaştığı Üç Silahşörler: D'Artagnan filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2023 yılında vizyona giren film, eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler alarak Fransa'da gişe rekorları kırdı. Peki, Üç Silahşörler: D'Artagnan konusu nedir, oyuncuları kimler? Üç Silahşörler: D'Artagnan filmi ne zaman çekildi? İşte detaylar...
ÜÇ SİLAHŞÖRLER: D'ARTAGNAN KONUSU NEDİR?
Güneybatı Fransa'daki uykulu Gaskonya'dan ulusun kalbine Paris'e taşınan D'Artagnan, kralın üç silahşörlerine katılır: Athos , Porthos ve Aramis. Dörtlü, din savaşlarıyla bölünmüş ve İngiliz ordusunun tehdidi altında olan bir ülkede istikrarı sağlamak istemektedir. Ama önce karanlık planları olan Kardinal Richelieu'nun izini sürmeleri gerekir. Ancak D'Artagnan için işler kraliçenin sırdaşı Constance Bonacieux'ye kapıldığında tehlikeli bir hal alır. Çünkü ona olan aşkı şaibeli karakterlerin de onu fark etmesini sağlar. Milady de Winter gözünü hızla onun hayatına diker.
ÜÇ SİLAHŞÖRLER: D'ARTAGNAN OYUNCULARI KİMLER?
François Civil
Vincent Cassel
Romain Duris
Pio Marmaï
Eva Green