TV+ ve Warner Bros. Discovery’den iş birliği

TV+, Warner Bros. Discovery ile yaptığı stratejik iş birliğini genişletti. Bu kapsamda HBO Max artık TV+ platformunda izlenebiliyor.

TV+ aboneleri, HBO Max’in içeriklerine 11 Kasım tarihi itibarıyla erişebiliyor. Gelecek dönemde HBO Max’te yayınlanacak yeni içerikler de aynı anda TV+’ta olacak.

11 Kasım tarihinden itibaren, ilk 12 ay içinde HBO Max’i etkinleştiren tüm mevcut ve yeni TV+ kullanıcıları, abonelikleri kapsamında başlangıç promosyon teklifinden yararlanabiliyor. HBO Max’in (Standart Paket) de dahil olduğu aylık TV+ paketi; ilk 6 ay boyunca 129,99 TL, takip eden aylarda ise 229,99 TL’den sunuluyor. Yıllık paket ise; lansmana özel olarak 2399,99 TL yerine 1799,99 TL oluyor.

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, iş birliğine ilişkin olarak şöyle konuştu: “TV+’ın yayın anlayışının odağında, ilgiyle izlenen içerikleri, çeşitlilik yaklaşımıyla tek bir platformda sunmak var. HBO Max ile genişlettiğimiz iş birliği bu bakımdan çok değerli. Diziden filme, belgeselden spora, çocuk programlarından canlı TV kanallarına kadar uzanan içerik dünyamızı, ‘TV+ sana yeter’ diyerek izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Artık HBO Max kütüphanesi de eş zamanlı olarak TV+’ta yer alıyor. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Kullanıcılarımıza kapsamlı bir dijital yayıncılık deneyimi sunmaya devam edeceğiz.”