Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Jackie Chan İz Peşinde 'Yabancı Sinema'
22.15 Gizemli Adaya Yolculuk 'Yabancı Sinema'
00.15 Jackie Chan İz Peşinde 'Yabancı Sinema'
02.15 Gizemli Adaya Yolculuk 'Yabancı Sinema'
03.45 Kuaförüm Sensin 'Yarışma' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Bay Yanlış
00.15 Yasak Elma
03.00 Zuhal Topal'la Sofrada
04.45 Temizlik Benim İşim
06.00 Hayat Sevince Güzel
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)
05.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Babil 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.00 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Maria İle Mustafa 'Dizi'
23.15 Can Feda 'Yerli Sinema'
01.25 Kardeş Payı 'Dizi' (Tekrar)
03.05 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Türk Sineması "deliler Fatih'in Fermanı"
22.55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00.30 Türk Sineması "deliler Fatih'in Fermanı"
03.05 Yeşil Deniz
04.50 Aslan Ailem
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