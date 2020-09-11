Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)

20.00 Jackie Chan İz Peşinde 'Yabancı Sinema'

22.15 Gizemli Adaya Yolculuk 'Yabancı Sinema'

00.15 Jackie Chan İz Peşinde 'Yabancı Sinema'

02.15 Gizemli Adaya Yolculuk 'Yabancı Sinema'

03.45 Kuaförüm Sensin 'Yarışma' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Bay Yanlış

00.15 Yasak Elma

03.00 Zuhal Topal'la Sofrada

04.45 Temizlik Benim İşim

06.00 Hayat Sevince Güzel

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)

05.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Babil 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.00 Erkenci Kuş

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Maria İle Mustafa 'Dizi'

23.15 Can Feda 'Yerli Sinema'

01.25 Kardeş Payı 'Dizi' (Tekrar)

03.05 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Türk Sineması "deliler Fatih'in Fermanı"

22.55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00.30 Türk Sineması "deliler Fatih'in Fermanı"

03.05 Yeşil Deniz

04.50 Aslan Ailem