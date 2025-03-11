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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 11 Mart 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        TV yayın akışı 11 Mart 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan programlar tv yayın akışı listesinde belli oldu. Kanalların yayın akışında bu akşam Star TV'de Kral Kaybederse dizisi yer aldı. Fetihler Sultanı, ATV'de Bir Gece Masalı, Show TV'de Bahar dizisi de yeni bölümüyle yayınlanacak. İşte 11 Mart 2025 tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 17:20 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:20
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        TV yayın akışı 11 Mart 2025
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        11 Mart tv yayın akışı belli oldu. Her gün kanalların yayın akışında yayınlanan programlar duyuruluyor. İşte Kanal D, TRT1, Star tv, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        13:15 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Şirinler 2

        22:15 300 Spartalı

        00:15 Abigail: Sınırların Ötesinde

        02:15 Çatı Katı Aşk

        03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

        17:00 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        00:15 Sahipsizler

        03:00 Güzel Köylü

        04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

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        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Sandık Kokusu

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:55 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

        06:55 Avrupalı Müslümanlar

        07:10 Vuslat

        10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:25 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

        14:45 Vefa Sultan

        16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        18:00 Ramazan Sevinci

        19:25 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Vefa Sultan

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        12:15 Survivor Panorama / Canlı

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:30 atv Ana Haber

        20:00 Bir Gece Masalı

        00:20 Can Borcu

        03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

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