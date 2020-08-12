Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Ağustos Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çarşı Pazar 'Türk Filmi'
22.00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede 'Türk Filmi'
23.45 Çarşı Pazar 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.45 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.30 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.15 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Suikastçi 'Yabancı Film'
22.15 Arkadaşım Hoşgeldin (Tekrar)
00.30 Suikastçi'Yabancı Film' (Tekrar)
02.00 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah (Tekrar)
04.30 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çarkıfelek
22.30 Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım 'Yabancı Film'
00.30 Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.00 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Otel Franco 'Yabancı Film'
21.50 Geleceğe Dönüş 'Yabancı Film'
00.05 Otel Franco 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.40 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Stajyer 'Yabancı Film'
22.15 Yerli Dizi
01.25 Yeşil Deniz 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)
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