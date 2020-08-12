Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Ağustos Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çarşı Pazar 'Türk Filmi'

22.00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede 'Türk Filmi'

23.45 Çarşı Pazar 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.45 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.30 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

00.15 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Suikastçi 'Yabancı Film'

22.15 Arkadaşım Hoşgeldin (Tekrar)

00.30 Suikastçi'Yabancı Film' (Tekrar)

02.00 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah (Tekrar)

04.30 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çarkıfelek

22.30 Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım 'Yabancı Film'

00.30 Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.00 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Otel Franco 'Yabancı Film'

21.50 Geleceğe Dönüş 'Yabancı Film'

00.05 Otel Franco 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.40 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Stajyer 'Yabancı Film'

22.15 Yerli Dizi

01.25 Yeşil Deniz 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)