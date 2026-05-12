Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 12 MAYIS 2026 SALI: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 yayın akışı

        Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 12 Mayıs 2026 TV yayın akışı listesi

        12 Mayıs 2026 Salı akşamında televizyon kanalları, izleyicilere birbirinden farklı yapımlarla dolu bir yayın akışı sunuyor. Diziden sinemaya, yarışmadan eğlence programlarına kadar pek çok içerik ekranlarda olacak. TRT 1 ve NOW ekranlarında izleyicilerin ilgiyle takip ettiği diziler yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken, Show TV'de Geniş Aile 5 filmi ilk kez televizyon yayınıyla ekrana gelecek. İşte "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusunun yanıtını merak edenler için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 12 Mayıs 2026 tarihli güncel yayın akışı listesi haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 10:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        12 Mayıs 2026 Salı günü televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar izleyicilerle buluşuyor. Akşam kuşağında dizilerden yarışma programlarına, sinema filmlerinden haber bültenlerine kadar geniş bir içerik seçeneği ekranlarda olacak. Özellikle TRT 1 ve NOW yayın akışında yer alan sevilen dizilerin yeni bölümleri dikkat çekerken, Show TV ekranlarında Geniş Aile 5 filmi ilk kez televizyon seyircisiyle buluşacak. İşte “Bu akşam hangi kanalda ne var?” sorusunun yanıtını arayanlar için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in güncel yayın akışı detaylarını bir araya getirdik…

        2

        KANALLARIN 12 MAYIS 2026 SALI TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Geniş Aile 5

        21:45 Geniş Aile 5 (Tekrar)

        23:45 Gece Hattı

        00:30 Delikanlı

        03:00 Kızılcık Şerbeti

        3

        KANAL D

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Beyaz'la Joker

        23:15 Eşref Rüya

        02:00 Gelinim Mutfakta

        04:30 Siyah Beyaz Aşk

        4

        TRT 1

        05:48 İstiklal Marşı

        05:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:45 Beni Böyle Sev

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        13:50 Benim Adım Melek

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Buğday Tanesi | Türk Sineması

        02:25 Seksenler

        03:00 Benim Adım Melek

        5

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

        22:30 Sevdiğim Sensin

        01:00 Aramızda Kaldın

        02:30 İstanbullu Gelin

        05:00 Dürüye'nin Güğümleri

        6

        ATV

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 A.B.İ.

        03:00 Ateş Kuşları

        05:30 Bir Küçük Gün Işığı

        7

        NOW

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        00:00 Yeraltı

        02:45 Kefaret

        04:15 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        8

        TV8

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 Gel Konuşalım

        05:30 Tuzak

        12 MAYIS 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulda metrobüste çıkan yangın seferleri aksattı

        Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüste çıkan yangın söndürülürken, seferlerde bir süre aksama yaşandı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
        Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Doğum iznine rapor ayarı
        Doğum iznine rapor ayarı
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Havuzda fenalaşan kadın öldü
        Havuzda fenalaşan kadın öldü
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri