Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 12 Mayıs 2026 TV yayın akışı listesi
12 Mayıs 2026 Salı akşamında televizyon kanalları, izleyicilere birbirinden farklı yapımlarla dolu bir yayın akışı sunuyor. Diziden sinemaya, yarışmadan eğlence programlarına kadar pek çok içerik ekranlarda olacak. TRT 1 ve NOW ekranlarında izleyicilerin ilgiyle takip ettiği diziler yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken, Show TV'de Geniş Aile 5 filmi ilk kez televizyon yayınıyla ekrana gelecek. İşte "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusunun yanıtını merak edenler için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 12 Mayıs 2026 tarihli güncel yayın akışı listesi haberimizde…
KANALLARIN 12 MAYIS 2026 SALI TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Geniş Aile 5
21:45 Geniş Aile 5 (Tekrar)
23:45 Gece Hattı
00:30 Delikanlı
03:00 Kızılcık Şerbeti
KANAL D
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Beyaz'la Joker
23:15 Eşref Rüya
02:00 Gelinim Mutfakta
04:30 Siyah Beyaz Aşk
TRT 1
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:45 Beni Böyle Sev
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
13:50 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Buğday Tanesi | Türk Sineması
02:25 Seksenler
03:00 Benim Adım Melek
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:30 Sevdiğim Sensin
01:00 Aramızda Kaldın
02:30 İstanbullu Gelin
05:00 Dürüye'nin Güğümleri
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 A.B.İ.
03:00 Ateş Kuşları
05:30 Bir Küçük Gün Işığı
NOW
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
00:00 Yeraltı
02:45 Kefaret
04:15 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
05:30 Tuzak
