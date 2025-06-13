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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 13 Haziran 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now yayın akışı

        TV yayın akışı 13 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listelerini kontrol ediyor. 13 Haziran Cuma günü kanallarda gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden diziler, filmler ve programlar yer alıyor. Survivor'da şampiyon bu akşam belli olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, kanal kanal 13 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 11:47 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:47
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        1

        Türkiye’nin önde gelen kanallarında her gün farklı dizi, film ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 13 Haziran 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün televizyon ekranlarında farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Özellikle Survivor finali için heyecan dorukta. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 13 Haziran Cuma TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listesi…

        2

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:55 Hangimiz Sevmedik

        08:45 Kod Adı Kırlangıç

        09:55 Kasaba Doktoru

        13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        14:10 Seksenler

        15:25 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Bumble Bee

        22:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

        01:45 Bumble Bee

        03:30 Kasaba Doktoru

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Robin Hood

        22:30 Güven Bana

        00:30 Kuruluş Osman

        03:30 Aldatmak

        05:30 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

        00:15 Eşref Rüya

        02:45 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Şendul Şaban

        22:15 En Büyük Şaban

        00:30 Şendul Şaban

        02:15 En Büyük Şaban

        03:30 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim (Sezon Finali)

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Her Şey Aşk İçin

        22:15 Çift Kişilik Oda

        03:45 Elkızı

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Kocan Kadar Konuş

        22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        03:00 Tarkan Altın Madalyon

        04:15 Kaderimin Oyunu

        05:30 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama / Canlı

        12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Canlı - Final

        00:15 İşte Benim Stilim

        03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        05:30 Tuzak

        13 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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