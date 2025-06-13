Türkiye’nin önde gelen kanallarında her gün farklı dizi, film ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 13 Haziran 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün televizyon ekranlarında farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Özellikle Survivor finali için heyecan dorukta. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 13 Haziran Cuma TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listesi…