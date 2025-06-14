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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 14 HAZİRAN 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Now, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 14 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        14 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Now, Star TV yayın akışı listeleri mercek altına alındı. Bugün Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden diziler, filmler ve programlar yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, kanal kanal 14 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 11:40 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:40
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        1

        Televizyon ekranlarında her gün birbirinden farklı dizi, film ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak eden seyirciler, kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. Türkiye’nin önde gelen kanallarının 14 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 14 Haziran Cumartesi TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Now, Star TV yayın akışı listesi…

        2

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:38 İstiklal Marşı

        05:40 Beni Böyle Sev

        07:40 Yedi Numara

        09:35 Hayallerinin Peşinde

        10:35 Yeşil Deniz

        12:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

        16:25 3'Te 3

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        20:00 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

        01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)

        01:50 Teşkilat

        04:10 Yeşil Deniz

        05:40 Kapanış

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Hercai

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Nadide Hayat

        12:30 Kardeşim Benim 2

        14:40 Ay Lav Yu Tuu

        16:40 Güven Bana

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı

        22:40 Güven Bana

        00:50 Can Borcu

        03:30 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Password

        16:00 Eşref Rüya

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

        23:15 Çember: Gün Doğmadan

        01:15 Yargı

        03:45 Müzik Arası

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:00 Vurun Kahpeye

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Aşıksın

        14:45 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 İntikam Kurşunu

        01:30 Aşıksın

        02:30 İntikam Kurşunu

        04:00 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Kamera Arkası

        12:00 Çift Kişilik Oda

        15:00 Yasak Elma

        16:15 Çift Kişilik Oda

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Çift Kişilik Oda

        23:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

        02:00 Adım Farah

        04:45 Kefaret

        05:45 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Hanım Köylü

        11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

        12:00 Sucu Kamil

        13:45 Sahipsizler

        16:30 Kocan Kadar Konuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Uçak

        22:15 Uçak

        00:15 Sahipsizler

        03:00 Tarkan: Güçlü Kahraman

        04:15 Kaderimin Oyunu

        05:30 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:45 Süper 1 Takım

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        15:45 Survivor Panorama

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Gazete Magazin

        04:30 Gençlik Rüzgarı

        05:30 Dizi

        14 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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