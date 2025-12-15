TV yayın akışı 15 Aralık 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
TV yayın akışı 15 Aralık 2025 listesi ile kanal kanal ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Bugün televizyonda birbirinden iddialı diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizilerin yanı sıra farklı türlerde filmler sinemaseverlerle buluşacak. Öte yandan MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam edecek. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 15 Aralık Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Now TV, TV8, TRT 1 yayın akışı listesi!
TV yayın akışı 15 Aralık 2025 Pazartesi günü Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. TV’de bugün Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye Altın Kupa formatıyla yoluna devam ederken, birçok film ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 15 Aralık Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Now TV, TV8, TRT1 yayın akışı…
KANAL KANAL 15 ARALIK 2025 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eyyvah Eyvah
22:15 İyi Bir Aile Değiliz
02:30 Bahar
04:30 İyi Bir Aile Değiliz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı
22:40 Kuruluş Orhan
01:40 Gözleri Karadeniz
04:00 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Titanların Savaşı
22:15 Titanların Savaşı
00:15 Sahipsizler
02:30 Hanım Köylü
03:30 Söz
05:00 Kiralık Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Ben Leman
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Avatar: Suyun Yolu
00:00 Kıskanmak
02:45 Halef: Köklerin Çağrısı
05:15 Kefaret
06:00 Karagül
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı
05:20 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:35 Alişan ile Hayata Gülümse
13:20 Seksenler
14:25 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
00:15 Taşacak Bu Deniz
02:40 Kasaba Doktoru
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
15 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ