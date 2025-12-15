Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 15 ARALIK 2025 LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Now TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

        TV yayın akışı 15 Aralık 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 15 Aralık 2025 listesi ile kanal kanal ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Bugün televizyonda birbirinden iddialı diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizilerin yanı sıra farklı türlerde filmler sinemaseverlerle buluşacak. Öte yandan MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam edecek. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 15 Aralık Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Now TV, TV8, TRT 1 yayın akışı listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 15:27 Güncelleme: 15.12.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TV yayın akışı 15 Aralık 2025 Pazartesi günü Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. TV’de bugün Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye Altın Kupa formatıyla yoluna devam ederken, birçok film ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 15 Aralık Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Now TV, TV8, TRT1 yayın akışı…

        2

        KANAL KANAL 15 ARALIK 2025 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Arka Sokaklar

        03:00 Siyah Beyaz Aşk

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Eyyvah Eyvah

        22:15 İyi Bir Aile Değiliz

        02:30 Bahar

        04:30 İyi Bir Aile Değiliz

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı

        22:40 Kuruluş Orhan

        01:40 Gözleri Karadeniz

        04:00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kiralık Aşk

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Titanların Savaşı

        22:15 Titanların Savaşı

        00:15 Sahipsizler

        02:30 Hanım Köylü

        03:30 Söz

        05:00 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:15 Ben Leman

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Avatar: Suyun Yolu

        00:00 Kıskanmak

        02:45 Halef: Köklerin Çağrısı

        05:15 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:18 İstiklal Marşı

        05:20 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:15 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:35 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:20 Seksenler

        14:25 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        00:15 Taşacak Bu Deniz

        02:40 Kasaba Doktoru

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        15 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!