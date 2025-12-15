TV yayın akışı 15 Aralık 2025 Pazartesi günü Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. TV’de bugün Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye Altın Kupa formatıyla yoluna devam ederken, birçok film ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 15 Aralık Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Now TV, TV8, TRT1 yayın akışı…