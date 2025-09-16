Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 16 EYLÜL 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı

        TV yayın akışı 16 Eylül 2025 Salı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanalların 16 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan '''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam yeni sezon dizilerinden biri ekran yolculuğuna başlayacak. Bir dizi de yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam edecek. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 16 Eylül 2025 Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 16.09.2025 - 08:58 Güncelleme: 16.09.2025 - 09:05
        1

        Ekranlarda yeni sezonun başlamasıyla birlikte izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunu gündemde tutmaya devam ediyor. Ulusal kanalların 16 Eylül 2025 TV yayın akış listeleri kontrol ediliyor. Bugün birbirinden iddialı diziler izleyici karşısına çıkacak. Biz de gününü ekran başında geçirmeyi planlayan seyirciler için ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listelerini haberimizde derledik. İşte kanal kanal 16 Eylül 2025 Salı TV yayın akışı...

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Ateş Kuşları

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Can Borcu

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gözleri Karadeniz

        23:20 Gözleri Karadeniz

        02:00 Gözleri Karadeniz

        04:30 Kardeşlerim

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        23:15 Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı

        02:00 Poyraz Karayel

        04:00 Kuzey Güney

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Veliaht

        02:30 Bahar

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        01:00 Baba Ocağı

        03:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:00 Söz

        6

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Kıskanmak (Yeni Dizi)

        02:15 Yaz Şarkısı

        04:00 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:35 Kara Tahta

        09:30 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:40 Yerli Dizi

        17:45 Lingo Türkiye

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 Ana Haber

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Sezon)

        01:50 Yerli Dizi

        04:10 Seksenler

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

