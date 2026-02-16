Bugün televizyonda neler var? 16 Şubat Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun yanıtı hangi kanalda, saat kaçta, hangi dizi, film, program ve yarışmaların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. 16 Şubat Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması tüm heyecanıyla devam edecek. İşte, 16 Şubat 2026 TV yayın akışı ile bugün ekrana gelecek yapımlar!
Televizyonda her gün farklı zevklere hitap eden programlar, yarışmalar, filmler ve diziler yayınlanıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. Bu kapsamda 16 Şubat 2026 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, haftanın ilk gününde televizyonda neler var? İşte 16 Şubat Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
TÜM KANALLARIN 16 ŞUBAT 2026 TARİHLİ TV YAYIN AKIŞLARI LİSTESİ
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Eşref Rüya
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı
05:20 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:10 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:15 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
00:15 Vefa Sultan
01:25 Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deliha
22:15 Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan
00:15 Veliaht
02:45 Kızılcık Şerbeti
05:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Bitirim İkili 3
21:45 Bitirim İkili 3
23:30 Sevdiğim Sensin
02:00 Sefirin Kızı
03:30 Ateşböceği
05:30 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aynı Yağmur Altında
22:20 Aynı Yağmur Altında
01:00 A.B.İ.
04:00 Bir Gece Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:30 Yeraltı
02:30 Çifte Milyon
05:00 Şevkat Yerimdar
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
