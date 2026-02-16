Canlı
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 16 ŞUBAT 2026: Haftanın ilk gününde televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 16 Şubat Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun yanıtı hangi kanalda, saat kaçta, hangi dizi, film, program ve yarışmaların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. 16 Şubat Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması tüm heyecanıyla devam edecek. İşte, 16 Şubat 2026 TV yayın akışı ile bugün ekrana gelecek yapımlar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 14:55 Güncelleme: 16.02.2026 - 14:55
        1

        Televizyonda her gün farklı zevklere hitap eden programlar, yarışmalar, filmler ve diziler yayınlanıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. Bu kapsamda 16 Şubat 2026 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, haftanın ilk gününde televizyonda neler var? İşte 16 Şubat Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        2

        TÜM KANALLARIN 16 ŞUBAT 2026 TARİHLİ TV YAYIN AKIŞLARI LİSTESİ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Eşref Rüya

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:18 İstiklal Marşı

        05:20 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:10 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:15 Kara Ağaç Destanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        00:15 Vefa Sultan

        01:25 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Deliha

        22:15 Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan

        00:15 Veliaht

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        05:00 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sefirin Kızı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Bitirim İkili 3

        21:45 Bitirim İkili 3

        23:30 Sevdiğim Sensin

        02:00 Sefirin Kızı

        03:30 Ateşböceği

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aynı Yağmur Altında

        22:20 Aynı Yağmur Altında

        01:00 A.B.İ.

        04:00 Bir Gece Masalı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Yeraltı

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        23:30 Yeraltı

        02:30 Çifte Milyon

        05:00 Şevkat Yerimdar

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        16 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
