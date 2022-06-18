Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafta sonu hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? 18 Haziran Cumartesi TV yayın akışı açıklandı!

Hafta sonuna girdiğimiz 18 Haziran Cumartesi günü televizyon izleyicileri yayın akışında hangi dizi, film ve programların yer aldığını araştırıyor. 18 Haziran Cumartesi yayın akışında; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Zoraki Misafir, Bana Masal Anlatma, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Gizli Saklı gibi yapımlar yer alıyor. İşte, detaylar...

ABONE OL
  • 01
    TV yayın akışı 18 Haziran 2022 Cumartesi: hafta sonu yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 18 Haziran Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    18 Haziran Cumartesi günü vaktini televizyon izleyerek geçirmek isteyen izleyiciler "Hafta sonu yayınlanacak dizi, film ve programlar hangileri?" sorusunun yanıtını arıyor. Bu akşam Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışında birbirinden çeşitli film, dizi ve programlar yer alıyor. İşte, 18 Haziran Cumartesi TV yayın akışı... 
  • 02
    TV yayın akışı 18 Haziran 2022 Cumartesi: hafta sonu yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 18 Haziran Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    14:30 Şef Kapımda

    16:15 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:30 İntikam Peşinde (Yabancı Sinema)

    01:45 İntikam Peşinde (Yabancı Sinema)

    03:30 Aşk Laftan Anlamaz
  • 03
    TV yayın akışı 18 Haziran 2022 Cumartesi: hafta sonu yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 18 Haziran Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    14:30 Çilek Kokusu

    16:45 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

    22:15 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

    00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

    02:30 Güzel Köylü

    04:00 Çilek Kokusu
  • 04
    TV yayın akışı 18 Haziran 2022 Cumartesi: hafta sonu yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 18 Haziran Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    15:30 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Zoraki Misafir (Yerli Sinema)

    22:20 Bizi Hatırla (Yerli Sinema)

    00:45 Golden Slumber (Yabancı Sinema)

    03:10 Destan

    05:40 Kuruluş Osman
  • 05
    TV yayın akışı 18 Haziran 2022 Cumartesi: hafta sonu yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 18 Haziran Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    15:15 Yerli Sinema

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Survivor Ekstra

    02:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

    04:15 Canım Annem

    05:30 Bilginiz Olsun
  • 06
    TV yayın akışı 18 Haziran 2022 Cumartesi: hafta sonu yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 18 Haziran Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    15:30 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)

    23:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    00:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    01:00 Kara Tahta

    03:30 Doru (Yerli Sinema)
  • 07
    TV yayın akışı 18 Haziran 2022 Cumartesi: hafta sonu yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 18 Haziran Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    13:00 Gizli Saklı

    16:00 Senden Daha Güzel

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Gizli Saklı

    22:00 Gol Kralı (Yerli Sinema)

    23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece

    01:30 Senden Daha Güzel

    03:45 Bay Yanlış

    04:45 İnadına Aşk

    06:15 Aşk Yeniden
  • 08
    TV yayın akışı 18 Haziran 2022 Cumartesi: hafta sonu yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 18 Haziran Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI 

    14:00 Arka Sokaklar

    16:00 Seversin

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:30 Üç Kız Kardeş

    03:00 Arda’nın Mutfağı

    04:15 Müzik Arası

    05:15 Yabancı Damat

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.