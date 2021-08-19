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TV Yayın akışı 19 Ağustos 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 19 Ağustos 2021 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Kazara Aşk, Kefaret, Seksenler yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 19 Ağustos Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 19 Ağustos 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Ağustos Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

11.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 'Türk Filmi'
22.15 Süt Kardeşler 'Türk Filmi'
00.00 Üçkağıtçı 'Türk Filmi'
01.45 Üçkağıtçı 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.15 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Postacı 'Türk Filmi'
22.00 Maskeli Beşler 'Türk Filmi'
00.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.45 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Randers – Galatasaray / UEFA Avrupa Ligi Play-Off
22.00 'Dizi' (Tekrar)
00.30 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Star Market (Tekrar)
04.10 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz
14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)
23.45 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
04.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Kardeşim Benim 'Türk Filmi'
16.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Maça Doğru
20.30 Trabzonspor-Roma
22.30 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)
04.50 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.40 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
16.05 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Seksenler 'Dizi'
23.35 Dünya Hali 'Dizi'
00.40 'Türk Filmi'
02.40 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

21:45 Fenerbahçe - HJK Helsinki

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