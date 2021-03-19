Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

TV Yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Akrep, Arka Sokaklar, Akıncı, Kırmızı Oda, Son Yaz, Payitaht ve Ramo yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 19 Mart Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Mart 2021 Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo 'Dizi'
23.45 Jackıe Chan İz Peşinde 'Yabancı Film'
02.00 Jackıe Chan İz Peşinde 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.45 Çukur 'Dizi'(Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Seni Çok Bekledim 'Dizi'
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Kuralsız 'Yabancı Film'
05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Akıncı 'Dizi'
00.20 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Refika İle Öze Dönüş
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Son Yaz 'Dizi'
00.15 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

TRT1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi'
00.15 Komplo Teorisi 'Yabancı Film'
02.35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dilan Çiçek Deniz'e 'Yılın Kadın Marka Yüzü' ödülü - Magazin haberleri
TELEVİZYONDilan'a 'Yılın Kadın Marka Yüzü' ödülü
'Alev Alev'de Cemre, mücadelesinde pes etmiyor!
TELEVİZYON'Alev Alev'de Cemre, mücadelesinde pes etmiyor!
Ramo, büyük patronların dünyasında!
TELEVİZYONRamo, büyük patronların dünyasında!
Reyting sonuçları 18 Mart 2021 Perşembe! Dizi reyting sıralaması - Perşembe reytingleri
TELEVİZYON18 Mart reyting sonuçları açıklandı
Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor voleybol oyununu kim aldı?
TELEVİZYONSurvivor ödül oyununu kim aldı?
Mucize Doktor 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 54. son bölüm
TELEVİZYONMucize Doktor yeni fragman yayında mı?
Bir Zamanlar Çukurova 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Bir Zamanlar Çukurova 88. son bölüm
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova 89. bölüm fragmanı...
Alev Alev 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Alev Alev 19. son bölüm tek parça izle:
TELEVİZYONAlev Alev 20. yeni bölüm fragmanı
Akrep 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 15. son bölüm
TELEVİZYONAkrep yeni fragman geldi mi?
Ramo 36. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Ramo 36. yeni bölümde neler olacak?
TELEVİZYONRamo 36. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı...