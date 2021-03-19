Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Mart 2021 Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ramo 'Dizi'

23.45 Jackıe Chan İz Peşinde 'Yabancı Film'

02.00 Jackıe Chan İz Peşinde 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.45 Çukur 'Dizi'(Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'

00.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.30 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Seni Çok Bekledim 'Dizi'

00.30 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Kuralsız 'Yabancı Film'

05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Akıncı 'Dizi'

00.20 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Refika İle Öze Dönüş

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Son Yaz 'Dizi'

00.15 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

TRT1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi'

00.15 Komplo Teorisi 'Yabancı Film'

02.35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler